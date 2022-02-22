«Присоединим к РФ»: политолог Перенджиев предупредил Финляндию о последствиях вступления в НАТО

Финляндия сделала заявление о желании вступить в Альянс.

Военный политолог Александр Перенджиев прокомментировал заявление Финляндии о готовности вступить в НАТО, передает издание «Городовой».

Эксперт отмечает, что страна никогда не стремилась стать частью Альянса, но сейчас она опасается каких-то агрессивных действий со стороны России.

«Надо четко предупредить: «Сидите тихо и давайте дальше дружить спокойно, а если начнете бузить, то можем присоединить и к составу России», – заявил эксперт.

Политолог добавил, что такие заявления, когда Россия разозлилась, делать не стоит.

Информационное агентство M-News сообщало, что Финляндия вступит в НАТО в случае угрозы ее безопасности. Финский премьер-министр Санна Марин заявила, что страна готова подать заявку.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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