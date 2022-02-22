Посол США в Варшаве допустил столкновение между НАТО и Россией

Вчера, 21:44

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Посол США в Варшаве допустил столкновение между НАТО и Россией
Фото из открытых источников

Посол Соединенных Штатов в Польше Марк Бжезинский (сын русофоба Збигнева Бжезинского, работавшего в США на развал СССР) сделал заявление, в котором выразил мнение, что случится, «если произойдет столкновение между НАТО и Россией».

Бжезинский-младший в телеинтервью TVN24 прокомментировал на польском языке спецоперацию России по денацификации Украины. По его мнению, «кризис в Украине является абсолютным приоритетом»

Отвечая на вопрос о том, угрожают ли действия Москвы непосредственно Польше, посол США  сказал: «Польша в безопасности. Польша защищена. Америка стоит плечом к плечу с Польшей как партнер НАТО».

Бжезинский проанализировал развитие ситуации.

«У нас в Польше есть 10?000 американских солдат, мы готовы к любому сценарию на польских базах. У русских на действительной службе находится менее 200 тысяч солдат, а у НАТО почти 2 миллиона солдат под ружьем и новейшее технически возможное вооружение. Чем это может закончиться, если произойдет столкновение между НАТО и Россией? Все знают, чем это закончится», – высказал мнение посол Америки в Варшаве.

EADaily добавил, что сегодня Министерство национальной обороны Польши повысило уровень готовности в отдельных подразделениях оперативных сил и сил территориальной обороны. В частности, отменены решения об отпусках и командировках солдат и офицеров Войска Польского.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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Посол США в Варшаве допустил столкновение между НАТО и Россией

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