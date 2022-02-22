Военкор Котенок: боевые корабли Китая вошли в территориальные воды Тайваня

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Некоторые обозреватели считают, что не стоит делать преждевременные выводы
Сегодня утром стало известно, что группа боевых кораблей Китая пересекла границы территориальных вод Тайваня. Эту информацию опубликовали несколько телеграм-каналов, в частности военный корреспондент Юрий Котенок.
«Тем временем… Китайские корабли вошли в территориальные воды Тайваня», – сообщает эксперт.
Специалист центра военно-политической журналистики Борис Рожин считает, что не стоит делать преждевременных выводов.
Такое же сообщение появилось в телеграм-канале эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина. Он подчеркнул, что делать какие-то выводы пока еще рано, поскольку корабли и самолеты КНР туда периодически «демонстративно заходят». Возможно, и в этот раз это просто демонстрация, предположил эксперт.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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