Военкор Котенок: боевые корабли Китая вошли в территориальные воды Тайваня

Сегодня, 11:34

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Военкор Котенок: боевые корабли Китая вошли в территориальные воды Тайваня
Фото из открытых источников

Некоторые обозреватели считают, что не стоит делать преждевременные выводы

Сегодня утром стало известно, что группа боевых кораблей Китая пересекла границы территориальных вод Тайваня. Эту информацию опубликовали несколько телеграм-каналов, в частности военный корреспондент Юрий Котенок.

«Тем временем… Китайские корабли вошли в территориальные воды Тайваня», – сообщает эксперт.

Специалист центра военно-политической журналистики Борис Рожин считает, что не стоит делать преждевременных выводов. 

Такое же сообщение появилось в телеграм-канале эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина. Он подчеркнул, что делать какие-то выводы пока еще рано, поскольку корабли и самолеты КНР туда периодически «демонстративно заходят». Возможно, и в этот раз это просто демонстрация, предположил эксперт.


Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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