Николас Уильямс: силы НАТО планируют расширять военное присутствие на востоке

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Николас Уильямс: силы НАТО планируют расширять военное присутствие на востоке
Фото из открытых источников

Экс-чиновник НАТО Николас Уильямс прогнозирует, что в случае ввода российских войск на Донбасс, НАТО будет активно расширять свое военное присутствие на востоке Европы и значительно ускорит строительство собственной системы коллективной обороны. 

По словам Уильямса, Альянс разместит свои силы от Прибалтики до Болгарии, имея возможность быстрого увеличения контингента.

Чиновник подчеркнул, что теперь присутствие НАТО не будет таким как во времена холодной войны, изменения будут очень ощутимыми. 

«Всем понятно, что пересмотра отношений между НАТО и Россией ожидать не приходится», — заявил Уильямс.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг предостерег Москву от разжигания конфликта. Он сообщил, что 100 самолетов НАТО находятся сейчас в состоянии повышенной готовности.




Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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