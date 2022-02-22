Николас Уильямс: силы НАТО планируют расширять военное присутствие на востоке

Экономист Хазин предупредил граждан в России о возможной конфискации накоплений
О возможности конфискации сбережений предупредил россиян экономист Михаил Хазин. Он подчеркнул, что при определенных...Подробнее
Экс-чиновник НАТО Николас Уильямс прогнозирует, что в случае ввода российских войск на Донбасс, НАТО будет активно расширять свое военное присутствие на востоке Европы и значительно ускорит строительство собственной системы коллективной обороны.
По словам Уильямса, Альянс разместит свои силы от Прибалтики до Болгарии, имея возможность быстрого увеличения контингента.
Чиновник подчеркнул, что теперь присутствие НАТО не будет таким как во времена холодной войны, изменения будут очень ощутимыми.
«Всем понятно, что пересмотра отношений между НАТО и Россией ожидать не приходится», — заявил Уильямс.
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг предостерег Москву от разжигания конфликта. Он сообщил, что 100 самолетов НАТО находятся сейчас в состоянии повышенной готовности.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
О возможности конфискации сбережений предупредил россиян экономист Михаил Хазин. Он подчеркнул, что при определенных...Подробнее
Аналитик Марк Гойхман, сообщил российским пенсионерам о новой денежной прибавке к пенсии, которую уже в марте смогут...Подробнее
Средства будут перечислены на банковские карты. Российским пенсионерам рассказали о новой денежной выплате, получить...Подробнее
Глава общественной организации «Охтинская дуга» Елена Малышева объяснила, каким образом в Северной столице уничтожают...Подробнее
Бывший помощник по экономической политике министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пол Крэйг Робертс в...Подробнее
Согласно данным исследования , проведенного проектом «Петербургский барометр», у жителей Северной столицы растет...Подробнее
Смольный во главе с Александром Бегловым допустил, что Петербург находится в катастрофической ситуации, заявила...Подробнее
По словам подруги он любит детей и домашних питомцев, очень добрый и мечтает о создании семьи. По подозрению в убийстве...Подробнее
Служащие ПФР сообщили о том, в какие сроки будет перечислен важный платёж гражданам Российской Федерации. Упомянутые...Подробнее
Руководитель отделения «Единой России» в Петербурге, депутат Госдумы Сергей Боярский прокомментировал качество уборки...Подробнее
Комментировать