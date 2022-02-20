Шольц заявил о невозможности блокировки «Северного потока-2»

Сегодня, 17:04

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Шольц заявил о невозможности блокировки «Северного потока-2»
Фото из открытых источников

Канцлер ФРГ Олаф Шольц после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик в интервью изданию Welt заявил, что Германия не сможет остановить реализацию проекта «Северный поток — 2». Однако политик также признал, что в сложившейся ситуации проект будет завершен в печальной атмосфере.

Отметим, что Германия предпочитает выступать в качестве наблюдателя в украинском вопросе. Берлин отказывается снабжать Киев оружием, ограничиваясь гуманитарной помощью. Украина требует от Германии пересмотреть свои принципы и присоединиться к другим членам НАТО, которые продолжают поставлять ВСУ вооружение и военную технику, пишет riafan.ru.

Напомним, что 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимого статуса республик Донбасса.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что подписание соглашения России с ЛДНР о дружбе необходимо для прекращения боевых действий в регионе. Россия долго добивалась того, чтобы Киев реализовал Минские соглашения, однако ВСУ начали обстрел жителей Донбасса.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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