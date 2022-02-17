Врач Звонков рассказал, что грозит заболевшей коронавирусом королеве Елизавете II

Сегодня, 19:04

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Врач Звонков рассказал, что грозит заболевшей коронавирусом королеве Елизавете II
Фото из открытых источников

Королева Великобритании Елизавета II заразилась коронавирусом. Об этом сегодня сообщил Daily Mail, ссылаясь на Букингемский дворец. Она будет получать лечение и продолжать выполнять часть своих обязанностей в Виндзоре, так как у монархини легкие симптомы простуды.

Российский врач-терапевт Андрей Звонков в беседе с нашими коллегами из издания «Лайф.ру» заявил, что прогноз для королевы все же скверный. Монаршей особе 95 лет, и она - в зоне риска. Коронавирус в таком почтенном возрасте очень сильно бьет по сосудам и может привести к серьезным осложнениям.

«Прогноз скверный, а там дальше будет видно. В таком пожилом возрасте коронавирус бьет по сосудам: это может в голову, может в сердце, а может и в легкие», — пояснил Звонков.

Он конкретизировал: в пожилом возрасте при коронавирусной инфекции сосуды воспаляются и просто закрываются. Осложнения начинаются с мелких сосудов, после чего распространяются по всему организму.

Звонков в заключение еще раз подчеркнул, что коронавирус для человека в таком возрасте «очень серьезный фактор риска».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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