Врач Звонков рассказал, что грозит заболевшей коронавирусом королеве Елизавете II

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Королева Великобритании Елизавета II заразилась коронавирусом. Об этом сегодня сообщил Daily Mail, ссылаясь на Букингемский дворец. Она будет получать лечение и продолжать выполнять часть своих обязанностей в Виндзоре, так как у монархини легкие симптомы простуды.
Российский врач-терапевт Андрей Звонков в беседе с нашими коллегами из издания «Лайф.ру» заявил, что прогноз для королевы все же скверный. Монаршей особе 95 лет, и она - в зоне риска. Коронавирус в таком почтенном возрасте очень сильно бьет по сосудам и может привести к серьезным осложнениям.
«Прогноз скверный, а там дальше будет видно. В таком пожилом возрасте коронавирус бьет по сосудам: это может в голову, может в сердце, а может и в легкие», — пояснил Звонков.
Он конкретизировал: в пожилом возрасте при коронавирусной инфекции сосуды воспаляются и просто закрываются. Осложнения начинаются с мелких сосудов, после чего распространяются по всему организму.
Звонков в заключение еще раз подчеркнул, что коронавирус для человека в таком возрасте «очень серьезный фактор риска».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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