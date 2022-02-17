Президент Сербии Вучич проанализировал возможность страны вступить в НАТО

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Президент Сербии Александр Вучич высказал мнение, что вряд ли когда-нибудь страна вступит в НАТО, потому что сербы никогда не пожелают быть членами этого военного блока, сообщает агентство РИА Новости.
Лидер Сербии сообщил, что страна сейчас приступила к пополнению своего продовольственного запаса и нефтяного резерва. Подобное решение принято из-за обостренного украинского конфликта.
По словам Вучича, он надеется на мирный исход конфликта, но если каждый день все западные СМИ твердят о войне, то лучше подготовиться к ней заранее.
Как сообщалось раньше, Вучич распустил парламент и назначил досрочные парламентские выборы на 3 апреля. Он призвал соотечественников принять в них участие и показать свою гражданскую зрелость. Государству нужна демократическая дееспособность, чтобы воплощать принятые планы развития.
«Когда видите, что весь мир истерично ждет, что что-то случится между Россией и Украиной, то вы не можете делать вид, что ничего не происходит», – сказал политик.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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