Немецкий политолог Рар: на Мюнхенской конференции говорят только о войне в Европе

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Немецкий политолог Александер Рар счел ужасающими сигналы, которые поступают с Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит в субботу, 19 февраля. О них он высказался в своем Telegram-канале.
«Компромиссом здесь не пахнет, наоборот. Глобальные вызовы, такие как пандемия, климат, миграция, кибервойны, энергетический кризис, инфляция, как будто пропали с повестки дня. Политики в Мюнхене говорят о войне в Европе», - вынужден был констатировать Рар.
Что касается мер в отношении России, то не все так однозначно. То, что планируется, по мнению политолога, на данный момент для Запада является неподъемным. По крайней мере, Европа вряд ли согласится на подготовленный Штатами пакет. В случае введения запланированных ограничений в выигрыше останутся только Штаты. ЕС же станет слабее.
«Запад не хочет отступать от своего нарратива, а российский нарратив объявляет пропагандой. Так конфликт никак не решить», - уверяет политолог.
В заключение Рар сообщил, что сохраняется шанс на то, что в обозримом будущем НАТО объявит мораторий на дальнейшее расширение. Намек на это политолог услышал в речи канцлера ФРГ Олафа Шольца.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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