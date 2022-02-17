Sohu: Старенький Ил-38 сорвал секретную операцию ВМС США в территориальных водах РФ

Сегодня, 12:24

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Sohu: Старенький Ил-38 сорвал секретную операцию ВМС США в территориальных водах РФ
Фото из открытых источников

Вторжение американской подводной лодки класса «Вирджиния» в территориальные воды России, завершившееся позорным бегством, продолжает обсуждаться мировыми СМИ. Высказались о провалившейся спецоперации ВМС США и аналитики китайского издания Sohu. При этом они обратили внимание, что сорвал ее старенький Ил-38Н «Новелла». Этот противолодочный самолет впервые взмыл в небо еще в 1969 году.

В ходе учений Тихоокеанского флота ему надлежало найти субмарину условного противника. Но оказалось, что нашел он противника вполне реального. И данные о ней сразу же поступили «Маршалу Шапошникову».

Таким образом, российский самолет сорвал спецоперацию ВМС США и показал, что старый, хотя и модернизированный, Ил способен находить даже подлодки, считающиеся малозаметными.

Поэтому, по мнению аналитиков, этот эпизод - серьезнейший удар по репутации ВМС США.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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