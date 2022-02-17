Sohu: Старенький Ил-38 сорвал секретную операцию ВМС США в территориальных водах РФ

Безнаказанность Беглова сформировала у губернатора чувство «безграничной власти»
Жители Петербурга жалуются президенту России Владимиру Путину на системный кризис в Северной столице. Губернатор...Подробнее
Вторжение американской подводной лодки класса «Вирджиния» в территориальные воды России, завершившееся позорным бегством, продолжает обсуждаться мировыми СМИ. Высказались о провалившейся спецоперации ВМС США и аналитики китайского издания Sohu. При этом они обратили внимание, что сорвал ее старенький Ил-38Н «Новелла». Этот противолодочный самолет впервые взмыл в небо еще в 1969 году.
В ходе учений Тихоокеанского флота ему надлежало найти субмарину условного противника. Но оказалось, что нашел он противника вполне реального. И данные о ней сразу же поступили «Маршалу Шапошникову».
Таким образом, российский самолет сорвал спецоперацию ВМС США и показал, что старый, хотя и модернизированный, Ил способен находить даже подлодки, считающиеся малозаметными.
Поэтому, по мнению аналитиков, этот эпизод - серьезнейший удар по репутации ВМС США.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Жители Петербурга жалуются президенту России Владимиру Путину на системный кризис в Северной столице. Губернатор...Подробнее
Все неработающие российские пенсионеры до конца февраля получат пенсии с учетом повышенной индексации. Именно такие...Подробнее
В пятницу, 18 февраля, многие российские пенсионеры получат дополнительные денежные выплаты. Деньги начнут приходить к...Подробнее
Администрация Смольного проигнорировала просьбу родителей блогера Полины Стрелец помочь вернуть впавшую в кому...Подробнее
Общественные пространства в Северной столице обустраивают в основном за деньги бизнесменов. Но отчеты о проделанной...Подробнее
Владельцев карточек банка национальной платежной системы «Мир» ожидает новое правило. Этот сюрприз приготовили для...Подробнее
Глава МИД России Сергей Лавров предупредил власти Великобритании о том, что их намерение ввести санкции в отношении...Подробнее
Депутаты петербургского ЗакСа выразили благодарность главному санитарному врачу Петербурга Наталье Башкетовой за ее...Подробнее
Это деньги, которые гражданам не приходили уже давно. Новые денежные выплаты должны скоро поступить россиянам от...Подробнее
Все страны стремятся к миру, а Вашингтону нужна война. Поэтому и была организована беспрецедентная масштабная кампания...Подробнее
Комментировать