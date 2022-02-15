«Чжунго жибао» обвинило США в организации кампании по дезинформации населения о «вторжении» России

Сегодня, 13:59

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«Чжунго жибао» обвинило США в организации кампании по дезинформации населения о «вторжении» России
Фото из открытых источников

Все страны стремятся к миру, а Вашингтону нужна война. Поэтому и была организована беспрецедентная масштабная кампания в СМИ о «вторжении» России на Украину. Об этом идет речь в статье китайского издания «Чжунго жибао».

Авторы публикации утверждают, что все «сведения», которые выкладываются в прессе о «нападении» - полная дезинформация, от начала и до конца. «Дирижером» развернутой в СМИ кампании выступает непосредственно Белый дом.

Самая яркая «деза» - заявление президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена о том, что «вторжение» начнется 16 февраля.

Москва не только не начала наступление, но и начала отводить свои войска от границы с Украиной в связи с тем, что учения подошли к концу.

«По мере развития ситуации становится все более ясно, что предсказываемая США «апокалиптическая» война предназначена для манипулирования общественным мнением», - отметили в Китае.

Обозреватели считают, что не состоявшееся «вторжение» указывает на то, что Россия, которая стремится к миру, не оправдала надежды американских «поджигателей войны».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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