НАТО развертывает свои подразделения у границ Приднестровья

Североатлантический альянс перебрасывает войска, которые ранее размещались у границ Украины, к Приднестровской Молдавской Республике. Судя по всему, НАТО пытается загнать Россию в ловушку, зная о том, что она не сможет быстро реагировать на события, происходящие в этом регионе.

Не исключено, что Запад попытается организовать блокаду самопровозглашенной республики или даже вторгнуться на ее территорию, пользуясь тем, что имеет преимущество в численности войск в регионе. Таким образом, страны НАТО намерены создать для России дополнительный фронт, пишет avia.pro .

Отметим, что сейчас в этом регионе находится примерно 1700 российских военнослужащих, что явно уступает силам НАТО. Но если появится необходимость, Москва может задействовать военные силы со стороны Черного моря. Напрашивается вывод о том, что НАТО создает дополнительную напряженность, что только обострит международную обстановку.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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