Гауптман: Если пара российских танков увязла в грязи, Украине не стоит сильно радоваться

На Западе упорно продвигают мысль о том, что для России важно, чтобы земля была промерзшей, - только в этом случае ее танки могут покатиться по равнинам Украины. В условиях слякоти наступление невозможно.

В Украине сейчас больших морозов не наблюдается. В Ростовской области, которая граничит с ней, - тоже. Там и были сняты облетевшие Сеть кадры, которые демонстрируют, как несколько российских танков увязли в грязи, и для того, чтобы их вытянуть, довелось привлекать экскаватор.

По мнению многих зарубежных аналитиков, это еще одно доказательство того, что в условиях весенней распутицы наступление невозможно. Однако обозреватель издания Task & Purpose Макс Гауптман призвал Украину особо не радоваться этому обстоятельству.

Российская бронетехника с легкостью справится с бездорожьем. По крайней мере, для большинства машин перемещение не составит особого труда, так как военные хорошо натренированы, в том числе отработано и перемещение техники по грязи. Это только для тяжелых западных танков проблема. Российские боевые машины легче, к тому же сконструированы они были с учетом специфики климата.

Масса российского Т-90 46 тонн, танка M1 Abrams - 54 тонны, Leopard 2A6 - 62 тонны.

По мнению обозревателя, если РФ и решится напасть на Украину, то вначале она атакует силы ПВО противника. А танковые войска задействует только после установления своего господства в воздухе, передает «Военное обозрение».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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