Sohu: попытка Польши опозорить армию РФ обернулась крайне неприятным итогом

Сегодня, 13:34

0

Image 16+
Sohu: попытка Польши опозорить армию РФ обернулась крайне неприятным итогом
Фото из открытых источников

В Польше попытались оспорить боевые возможности ВС России. Как сообщает портал politros.com, по мнению экспертов китайского издания Sohu, из-за подобной попытки Польша оказалась в неожиданном положении.

Издание Sohu уточняет, что отношения России и Польши всегда были непростыми из-за большого количества взаимных претензий. Ситуация осложняется тем фактом, что Польша демонстрирует воинственный настрой и все более вызывающее поведение по отношению к России.

«Некоторое время назад польские военные провели крупные командно-штабные учения, где был смоделирован конфликт с Россией. Итоги мероприятия были весьма неожиданными для Варшавы», – отмечают авторы Sohu.

Командование ВС Польши было уверено, что в боях с ВС РФ польская армия продержится порядка 20 дней, однако выяснилось, что речь идет всего о 5 днях. Отмечается, что на результат столкновения даже не сможет повлиять помощь со стороны Альянса. Эксперты Sohu отмечают, что оружие из США лишь на несколько часов сможет сдержать натиск российской армии.

Польская сторона рассчитывала при помощи учений опозорить российскую армию и поднять престиж собственных вооруженных сил, а также уверенность военных в своих силах. 

«В итоге никто не ожидал, что из-за этого мероприятия поляки окажутся в довольно неловком положении на фоне конкурентов», – сделал вывод обозреватель китайского издания.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Гауптман: Если пара российских танков увязла в грязи, Украине не стоит сильно радоваться

Сегодня, 16:54

Sohu: попытка Польши опозорить армию РФ обернулась крайне неприятным итогом

Сегодня, 13:34

РИА Новости: Куда заведет Польшу конфликт с Европой

13-02-2022, 11:19

Bloomberg: РФ и Европа важны друг для друга, когда речь идёт о нефти

12-02-2022, 14:39

Исчезнувшие миллиарды. Кто растащил бюджет США на борьбу с ковидом COVID-19

12-02-2022, 12:29

В Хорватии успокоили правящую элиту, предсказав итог кризиса после пандемии коронавируса

7-02-2022, 14:09

Российский Су-30 перехватил над Сирией истребитель F-15 ВВС США

6-02-2022, 13:34

США начинают серийное производство новой ядерной бомбы

5-02-2022, 08:54

NetEase: российский РЭБ-комплекс мгновенно вывел из строя американский истребитель

2-02-2022, 23:14

«Kan 11» передал, что комплексы РЭБ могут глушить территорию Израиля с базы ВМФ РФ

1-02-2022, 10:29

Forbes: «десантный гамбит Путина» стал неприятным сюрпризом для США

31-01-2022, 20:29

Правительство Дании подключилось к устрашению РФ поставками оружия на Украину

31-01-2022, 13:49

Минобороны Британии привело в состояние повышенной готовности свои элитные войска

31-01-2022, 11:39

В США и НАТО не понимают, что делать с «новым русским оружием Путина»

30-01-2022, 14:59

ЗРПК «Панцирь-С» атаковал американский ударный дрон в Ираке

30-01-2022, 12:19

Самолет ВВС США приблизился к границам самопровоглашенной ЛНР на расстояние 60 километров

29-01-2022, 11:19

Пользователи Reddit: деградация уровня жизни свидетельствует о скором крушении Запада

28-01-2022, 15:34

Александр Лукашенко назвал сумму, которую выделили на «разрушение Белоруссии»

28-01-2022, 13:34

Над стратегическими объектами Швеции появились четыре российских дрона

25-01-2022, 20:29

Popular Mechanics: американские войска в Европе могут ввязаться в бой с Россией

25-01-2022, 11:04

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Власов разъяснил о разовой выплате пенсионерам в России в 14 тыс. рублей 14 февраля 2022 года

Власов разъяснил о разовой выплате пенсионерам в России в 14 тыс. рублей 14 февраля 2022 года

12-02-2022, 22:59

0

В последние дни в социальных сетях и мессенджерах появилась информация о единовременной денежной выплате для...

Подробнее
ЦБ РФ: Набиуллина предупредила всех граждан в РФ, у кого есть наличные деньги

ЦБ РФ: Набиуллина предупредила всех граждан в РФ, у кого есть наличные деньги

13-02-2022, 11:34

0

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина проконсультировала россиян, у которых имеются сбережения, как себя...

Подробнее
В Петербургском яхт-клубе на Крестовском острове произошёл пожар на ремонтируемом катере

В Петербургском яхт-клубе на Крестовском острове произошёл пожар на ремонтируемом катере

12-02-2022, 19:14

0

Сегодня сотрудники пожарно-спасательных подразделений примерно в половине третьего дня выезжали на вызов, поступивший с...

Подробнее
Эколог Шевчук перечислил недостатки «Единой концепции» НЭО по обращению с отходами в Петербурге

Эколог Шевчук перечислил недостатки «Единой концепции» НЭО по обращению с отходами в Петербурге

12-02-2022, 19:05

0

Текущая «Единая концепция» НЭО по обращению с твердыми отходами описывает только сложившуюся в городе ситуацию. Эколог...

Подробнее
РИА Новости: Куда заведет Польшу конфликт с Европой

РИА Новости: Куда заведет Польшу конфликт с Европой

13-02-2022, 11:19

0

Отношения Варшавы и Брюсселя безоблачными сейчас назвать сложно. После откровенного демарша Польши в минувшем году...

Подробнее
Власов: Граждане в России получат выплату по 6 тыс. 400 рублей за советский стаж

Власов: Граждане в России получат выплату по 6 тыс. 400 рублей за советский стаж

Вчера, 17:59

0

Пенсионный эксперт Сергей Власов рассказал о том, как можно получить доплату к пенсии за период работы в СССР. За весь...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Смольный планирует увеличить штраф за безбилетный проезд в наземном транспорте до 2 500 рублей

Смольный планирует увеличить штраф за безбилетный проезд в наземном транспорте до 2 500 рублей

Вчера, 11:52

0

Губернатор Санкт- Петербурга Александр Беглов принял решение увеличить сумму штрафа за проезд без билета в наземном...

Подробнее
Власти Петербурга не могут убрать снег даже из туристических зон города

Власти Петербурга не могут убрать снег даже из туристических зон города

12-02-2022, 22:20

0

Социальные сети наводнили многочисленные фотографии завалов грязного снега на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге....

Подробнее
В Смольном заявили о прохождении пятой волны COVID-19 вопреки новому антирекорду по заболеваемости

В Смольном заявили о прохождении пятой волны COVID-19 вопреки новому антирекорду по заболеваемости

13-02-2022, 16:52

0

С середины января в Петербурге ухудшилась эпидемиологическая обстановка. Ежедневно заболевают десятки тысяч человек, а...

Подробнее
В США набирает популярность лозунг «Возвращайся домой, Америка»

В США набирает популярность лозунг «Возвращайся домой, Америка»

Вчера, 17:39

0

Основатель журнала The American Conservative Патрик Бьюкенен, который был старшим советником президентов Ричарда...

Подробнее