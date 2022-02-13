Sohu: попытка Польши опозорить армию РФ обернулась крайне неприятным итогом

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В Польше попытались оспорить боевые возможности ВС России. Как сообщает портал politros.com, по мнению экспертов китайского издания Sohu, из-за подобной попытки Польша оказалась в неожиданном положении.
Издание Sohu уточняет, что отношения России и Польши всегда были непростыми из-за большого количества взаимных претензий. Ситуация осложняется тем фактом, что Польша демонстрирует воинственный настрой и все более вызывающее поведение по отношению к России.
«Некоторое время назад польские военные провели крупные командно-штабные учения, где был смоделирован конфликт с Россией. Итоги мероприятия были весьма неожиданными для Варшавы», – отмечают авторы Sohu.
Командование ВС Польши было уверено, что в боях с ВС РФ польская армия продержится порядка 20 дней, однако выяснилось, что речь идет всего о 5 днях. Отмечается, что на результат столкновения даже не сможет повлиять помощь со стороны Альянса. Эксперты Sohu отмечают, что оружие из США лишь на несколько часов сможет сдержать натиск российской армии.
Польская сторона рассчитывала при помощи учений опозорить российскую армию и поднять престиж собственных вооруженных сил, а также уверенность военных в своих силах.
«В итоге никто не ожидал, что из-за этого мероприятия поляки окажутся в довольно неловком положении на фоне конкурентов», – сделал вывод обозреватель китайского издания.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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