РИА Новости: Куда заведет Польшу конфликт с Европой

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Отношения Варшавы и Брюсселя безоблачными сейчас назвать сложно. После откровенного демарша Польши в минувшем году касательно европейских ценностей напряжение начало только расти.
Суд Польши, напомним, признал польские законы выше норм Договора о ЕС. Разразился громкий скандал. в октябре Брюссель направил запрос о ежедневном штрафе в миллион евро. Такого в истории Евросоюза еще не было.
Но не только этот закон является «яблоком раздора». Как пишет обозреватель РИА Новости, Брюссель раздражают и другие факторы. Например, отношение к секс-меньшинствам. Так, в 2019-м десятки городов Польши объявили себя "зоной, свободной от ЛГБТ". Естественно, Брюссель возмутился. Европейская комиссия пригрозила судом и штрафом.
Статус судебной власти, подчиненной парламентскому большинству, в ЕС считают признаком политической ангажированности. В декабре стартовал судебный процесс против верховенства польского права над правом Европейского Союза.
В Польше, следует сказать, противников евроинтеграции немало. И многие на фоне разразившегося скандала заговорили о выходе страны из ЕС. Даже термин специальный появился - Polexit.
Но стоит ли? В данный момент польская экономика уверенно держится на плаву, но без денег и поддержки Брюсселя что с ней станет?! Если суд будет выигран, Брюссель будет вправе отозвать гранты.
Дело - за избирателями. На следующий год запланированы выборы в сейм. "Право и справедливость" выступает за конфронтацию с ЕС, тогда как ее оппоненты являются противниками этого.
Если она утратит лидерство в сейме, пишет аналитик, спор с Брюсселем закончится не в пользу консерваторов. Но если удержится, тогда уже не сдастся Еврокомиссия.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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