Bloomberg: РФ и Европа важны друг для друга, когда речь идёт о нефти

Любой сценарий, при котором потоки на запад от второго по величине экспортера нефти в мире сократятся, сильно повлияет на дефицитный рынок нефти.

10 февраля 2022 года в издании Bloomberg была опубликована аналитическая статья, в которой сообщается, что Россия и Европа сильно зависят друг от друга, когда речь идет о нефти.

В материале идет речь о возможности отказа от российской продукции. Но, при этом, в статье неоднократно говорится о том, что Европа и Россия связаны в отношении нефти и отказ от сотрудничества с обеих сторон влечет за собой негативные последствия.

«Хотя Россия обеспечивает значительную долю импортных потребностей многих европейских стран, она также зависит от них как от рынков сбыта своей нефти. Европейские покупатели, за исключением Турции, получают 65% российского экспорта черноморской нефти и более 90% объемов, отгруженных из балтийских портов. В то время как Россия расширяет свой экспорт в Азию с помощью трубопровода к побережью Тихого океана, она не сможет перенаправить какие-либо значимые объемы по трубопроводу покупателям в Азии, если потоки в западном направлении по какой-либо причине резко сократятся. Так что, если Европа и Запад не купят, то часть российской нефти, придется остановить или отправить в дальнее плавание на танкерах из Балтийского и Черного морей через европейские воды в Азию», – пишет автор статьи Джулиан Ли.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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