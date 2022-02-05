В Хорватии успокоили правящую элиту, предсказав итог кризиса после пандемии коронавируса

Сегодня, 14:09

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В Хорватии успокоили правящую элиту, предсказав итог кризиса после пандемии коронавируса
Фото из открытых источников

Журналист Д. Марьянович на страницах хорватского издания Advance заявил о том, что на смену кризису, вызванному пандемией, придет новый - спровоцированный повышением цен на энергоносители. Но правящие элиты могут не беспокоиться - они особо не пострадают.

Самые масштабные потрясения Д. Марьянович прогнозирует именно европейским странам. Старый Свет буквально сам бросается в бездну и связывает себя по рукам и ногам. Причина, по словам обозревателя, кроется в том, что ЕС пошел на поводу США - отворачивается от России и наполняет американские карманы.

Цены уже растут и будут делать это впредь. Не останется ни единой категории товаров и услуг, которых они не затронут.

Планируют ли государства каким-то образом спасти собственный народ, заморозив цены на основные продукты, и предприняв аналогичные шаги? Таким вопросом задается автор и отвечает: вряд ли. По крайней мере, до того момента, как почувствуют, что дело доходит до революции или восстания.

«Полномасштабный кризис будет губителен, буквально смертоносен для простого народа, рабочего класса, а вот правящей элите беспокоиться нечего. Как и ожидалось, пандемия помогла еще больше разбогатеть самым богатым: они более чем в два раза приумножили свои миллиарды», — говорится в материале.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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