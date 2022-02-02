США начинают серийное производство новой ядерной бомбы

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Весной Соединенные Штаты начнут производить новые ядерные авиабомбы B61-12. Это усовершенствованная версия орудий B61-3, 4, 7 и 10. Об этом сообщает «Московский комсомолец», ссылаясь на «Интерфакс».
По данным Федерации ученых США к 2026 году будет создано 480 таких авиабомб. 100 из них уже в 2023 году будут помещены в подземные склады в Европе, на базах Германии, Нидерландов, Италии, Турции и других стран. Мощность орудий будет составлять до 50 килотонн.
Первые образцы таких бомб собрали в Техасе в конце прошлого года. Указанное вооружение предназначено для оснащения стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit. Также их могут применять на B-21 Raider и других летательных аппаратах.
Судя по разным источникам, сейчас у США есть от 100 до 150 ядерных авиабомб в Европе для применения тактической авиацией - F-35А, F-15E, F-16C/D и Tornado, - отмечает информационное агентство.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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