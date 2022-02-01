NetEase: российский РЭБ-комплекс мгновенно вывел из строя американский истребитель

Боевые истребители Соединённых Штатов Америки F-22 и F-35 попали под воздействие системы радиоэлектронного подавления радиоволн (РЭБ) неизвестного происхождения. Ситуация развивалась накануне на территории Сирийской Арабской Республики. Во всём мире подобные эффективные комплексы РЭБ пока что имеются на вооружении лишь у одного государства — у Российской Федерации. Эту информацию сегодня, в среду, 2 февраля 2022 года представило китайское онлайн издание NetEase, сообщает источник ПолитРоссия.

Специально для своих пользователей онлайн издание ПолитРоссия предлагает пересказ данного материала. Информационный ресурс NetEase пишет, что в настоящее время Сирия превратилась в прекрасный полигон для проведения множественных испытаний военной техники Соединённых Штатов Америки и Российской Федерации. Наиболее широкомасштабные и ожесточенные сражения осуществляются между двумя мировыми гигантами в отрасли радиоэлектронной борьбы.

На данном поприще современное российское вооружение, в отличие от американцев, зарекомендовало себя более эффективным и поражающим. Тому подтверждением послужил недавний инцидент с воздушным лайнером США. В этот день неизвестный комплекс РЭБ, предположительно российский, мгновенно вывел из строя американский F-22: его навигация была «убита», пилот был полностью дезориентирован.

«То же самое происходило с навигационной системой F-35. В результате воздействия неизвестного комплекса РЭБ пилоту пришлось возвращаться домой по памяти», – говорится в публикации.

Авторы китайского издания полагают, что американские истребители подверглись воздействию системы «Красуха-4». Теперь военным США приходится серьезно задумываться над разработкой своих комплексов РЭБ, которые бы не уступали российским, а также искать способ для защиты своих истребителей от электронного воздействия.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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