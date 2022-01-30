«Kan 11» передал, что комплексы РЭБ могут глушить территорию Израиля с базы ВМФ РФ

Израильские корреспонденты телеканала «Kan 11» сообщили о задействовании Россией комплексов радиоэлектронного подавления, которые препятствуют передвижению самолетов Израиля. По предположению журналистов, российские комплексы РЭБ создают помехи с базы РФ в Тартусе, передает «Avia.pro».

Силы обороны Израиля сообщили о неправомерных действиях российской стороны в адрес Тель-Авива, из-за чего создаются помехи для передвижения израильских гражданских и военных самолетов. По предположению корреспондентов, Россия активизировала свои комплексы РЭБ, находящиеся на базе в Тартусе, что создало купол из помех на всей северной территории Израиля.

«Израильские авиакомпании регулярно сталкиваются с серьезными сбоями GPS в самолётах, готовящихся к посадке в аэропорту Бен-Гурион, что может быть результатом действия российских РЭБ. Такие действия РФ в адрес Израиля являются неправомерными и недопустимыми», - указывается в сводке телеканала «Kan 11».

В Минобороны РФ подтвердили факт использования комплексов РЭБ, однако отметили, что данная мера была предпринята из-за постоянных авиаугроз, которые осуществляет Израиль в адрес сирийских и российских военных.

«Совершенно очевидно, что из-за действий РФ израильские самолёты будут малоэффективно наносить удары, не говоря уже о крайне затруднительной разведке пространства Сирии, поэтому и была предпринята активизация комплексов РЭБ», - отметил российский военный обозреватель.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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