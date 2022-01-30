Forbes: «десантный гамбит Путина» стал неприятным сюрпризом для США

Вчера, 20:29

0

Image 16+
Forbes: «десантный гамбит Путина» стал неприятным сюрпризом для США
Фото из открытых источников

Соединенные Штаты и другие страны Запада не зря внимательно следили за маршрутом шести десантных кораблей ВМФ РФ. Пока в России общественность с интересом наблюдала за перипетиями российско-американских переговоров, Запад внимательно следил за маршрутом шести десантных кораблей ВМФ России в Средиземном море. Обозреватель американского журнала Forbes Крейг Купер уверен, что недавний мастер-класс шести российских десантных кораблей может повлиять на планы ВМС США. Об этом сообщает «ПолитРоссия».

Стоит напомнить, что 15 января отряд кораблей Балтийского и Северного флотов в составе шести больших десантных кораблей вышел из порта Балтийска и приступил к переходу в район проведения учения в Средиземном море. По мнению Купера, Россия в очередной раз показала, как переполошить весь мир с помощью не совсем новых и не слишком грозных кораблей. «Гамбит Путина» показал военную значимость десантных кораблей.

Автор подчеркнул, что поход шести российских БДК может повлиять на дальнейшую судьбу программы по разработке и строительству легких десантных кораблей Light Amphibious Warship (LAW) для нужд Корпуса морской пехоты США. Вашингтон может вернуться к «олдскульным» десантным кораблям времен Второй мировой войны (LST).

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Forbes: «десантный гамбит Путина» стал неприятным сюрпризом для США

Вчера, 20:29

Правительство Дании подключилось к устрашению РФ поставками оружия на Украину

Вчера, 13:49

Минобороны Британии привело в состояние повышенной готовности свои элитные войска

Вчера, 11:39

В США и НАТО не понимают, что делать с «новым русским оружием Путина»

30-01-2022, 14:59

ЗРПК «Панцирь-С» атаковал американский ударный дрон в Ираке

30-01-2022, 12:19

Самолет ВВС США приблизился к границам самопровоглашенной ЛНР на расстояние 60 километров

29-01-2022, 11:19

Пользователи Reddit: деградация уровня жизни свидетельствует о скором крушении Запада

28-01-2022, 15:34

Александр Лукашенко назвал сумму, которую выделили на «разрушение Белоруссии»

28-01-2022, 13:34

Над стратегическими объектами Швеции появились четыре российских дрона

25-01-2022, 20:29

Popular Mechanics: американские войска в Европе могут ввязаться в бой с Россией

25-01-2022, 11:04

Неизвестный российский комплекс РЭБ обрушил системы британского самолета-разведчика у границ Крыма

24-01-2022, 17:39

Армен Саркисян подал в отставку с президентского поста

23-01-2022, 23:19

Турция запретила американским дронам-шпионам пролетать на Донбасс над своей территорией

23-01-2022, 16:24

Системы РЭБ России «ударили» по норвежским истребителям F-35 и РЛС США

23-01-2022, 14:19

Американский военный самолёт вошёл в воздушное пространство РФ

22-01-2022, 22:04

Le Figaro: НАТО готовится к войне и стягивает войска к границам с Россией

22-01-2022, 19:29

РФ поддержит неожиданный союзник в случае атаки НАТО на Калининград

21-01-2022, 23:24

Bloomberg: США изучают возможность эвакуации семей дипломатов из Киева

21-01-2022, 18:09

Великобритания передала Украине свыше 2000 противотанковых ракетных комплексов

21-01-2022, 10:59

Четыре российских бомбардировщика отработали налет на секретную базу НАТО

21-01-2022, 10:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Для всех пенсионеров в России понедельник начнётся с плохой новости

Для всех пенсионеров в России понедельник начнётся с плохой новости

30-01-2022, 17:14

0

Понедельник, 31 января, с высокой степенью вероятности, начнётся с чрезвычайно плохой новости, касающейся положения с...

Подробнее
Хазин: всех, у кого есть деньги на банковской карте, ждет обнуление с 1 февраля

Хазин: всех, у кого есть деньги на банковской карте, ждет обнуление с 1 февраля

29-01-2022, 17:34

0

Известный российский экономист Михаил Хазин, предсказавший в свое время дефолт 1998 года, предупреждает граждан в РФ,...

Подробнее
10 тысяч каждому: Сбербанк начал перечислять деньги тем, у кого есть «Сбербанк Онлайн»

10 тысяч каждому: Сбербанк начал перечислять деньги тем, у кого есть «Сбербанк Онлайн»

29-01-2022, 15:14

0

В Сбербанке РФ анонсировали старт выплат для пользователей приложения «Сбербанк Онлайн» — получить средства можно,...

Подробнее
Журналист Борисенко сравнил работу губернатора Петербурга Беглова с "хаосом и паникой"

Журналист Борисенко сравнил работу губернатора Петербурга Беглова с "хаосом и паникой"

29-01-2022, 15:59

0

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов крайне нестабильно себя позиционирует на своем посту, что вызывает...

Подробнее
Петербург бьет рекорды прошлой зимы по травмам из-за гололеда

Петербург бьет рекорды прошлой зимы по травмам из-за гололеда

29-01-2022, 13:20

0

В Санкт-Петербурге наблюдаются серьезные проблемы с уборкой города от снега и льда. Ежедневно множество горожан...

Подробнее
Всех пенсионеров из России ждет большой неприятный сюрприз с 31 января 2022 года

Всех пенсионеров из России ждет большой неприятный сюрприз с 31 января 2022 года

30-01-2022, 17:14

0

Скоро на продовольственные товары в Российской Федерации начнётся очередное повышение цен. Случится это неприятное...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Политолог указал на информационные просчеты Беглова

Политолог указал на информационные просчеты Беглова

29-01-2022, 22:01

0

В Петербурге коммунальные службы не справились с уборкой города от снега и льда. Чиновники Комблага провалили мусорную...

Подробнее
ICSI: из-за угрозы войны на Украине уровень опасности достиг максимального

ICSI: из-за угрозы войны на Украине уровень опасности достиг максимального

29-01-2022, 21:09

0

Уровень угрозы войныва Украине оценивается как максимально высокий. Международный центр стратегической разведки ICSI,...

Подробнее
Смольный дал невыполнимое обещание по уборке мусора

Смольный дал невыполнимое обещание по уборке мусора

30-01-2022, 18:09

0

Представители администрации губернатора Петербурга Александра Беглова пообещали разобраться с проблемами при вывозе...

Подробнее
Депутат Госдумы предложил создать комитет по уборке снега в Петербурге

Депутат Госдумы предложил создать комитет по уборке снега в Петербурге

Вчера, 12:45

0

Система получения контрактов на уборку снега управляющими компаниями должна быть изменена. Такое заявление сделал...

Подробнее