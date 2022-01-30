Forbes: «десантный гамбит Путина» стал неприятным сюрпризом для США

Соединенные Штаты и другие страны Запада не зря внимательно следили за маршрутом шести десантных кораблей ВМФ РФ. Пока в России общественность с интересом наблюдала за перипетиями российско-американских переговоров, Запад внимательно следил за маршрутом шести десантных кораблей ВМФ России в Средиземном море. Обозреватель американского журнала Forbes Крейг Купер уверен, что недавний мастер-класс шести российских десантных кораблей может повлиять на планы ВМС США. Об этом сообщает «ПолитРоссия».

Стоит напомнить, что 15 января отряд кораблей Балтийского и Северного флотов в составе шести больших десантных кораблей вышел из порта Балтийска и приступил к переходу в район проведения учения в Средиземном море. По мнению Купера, Россия в очередной раз показала, как переполошить весь мир с помощью не совсем новых и не слишком грозных кораблей. «Гамбит Путина» показал военную значимость десантных кораблей.

Автор подчеркнул, что поход шести российских БДК может повлиять на дальнейшую судьбу программы по разработке и строительству легких десантных кораблей Light Amphibious Warship (LAW) для нужд Корпуса морской пехоты США. Вашингтон может вернуться к «олдскульным» десантным кораблям времен Второй мировой войны (LST).

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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