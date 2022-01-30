Forbes: «десантный гамбит Путина» стал неприятным сюрпризом для США

Для всех пенсионеров в России понедельник начнётся с плохой новости
Понедельник, 31 января, с высокой степенью вероятности, начнётся с чрезвычайно плохой новости, касающейся положения с...Подробнее
Соединенные Штаты и другие страны Запада не зря внимательно следили за маршрутом шести десантных кораблей ВМФ РФ. Пока в России общественность с интересом наблюдала за перипетиями российско-американских переговоров, Запад внимательно следил за маршрутом шести десантных кораблей ВМФ России в Средиземном море. Обозреватель американского журнала Forbes Крейг Купер уверен, что недавний мастер-класс шести российских десантных кораблей может повлиять на планы ВМС США. Об этом сообщает «ПолитРоссия».
Стоит напомнить, что 15 января отряд кораблей Балтийского и Северного флотов в составе шести больших десантных кораблей вышел из порта Балтийска и приступил к переходу в район проведения учения в Средиземном море. По мнению Купера, Россия в очередной раз показала, как переполошить весь мир с помощью не совсем новых и не слишком грозных кораблей. «Гамбит Путина» показал военную значимость десантных кораблей.
Автор подчеркнул, что поход шести российских БДК может повлиять на дальнейшую судьбу программы по разработке и строительству легких десантных кораблей Light Amphibious Warship (LAW) для нужд Корпуса морской пехоты США. Вашингтон может вернуться к «олдскульным» десантным кораблям времен Второй мировой войны (LST).
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Понедельник, 31 января, с высокой степенью вероятности, начнётся с чрезвычайно плохой новости, касающейся положения с...Подробнее
Известный российский экономист Михаил Хазин, предсказавший в свое время дефолт 1998 года, предупреждает граждан в РФ,...Подробнее
В Сбербанке РФ анонсировали старт выплат для пользователей приложения «Сбербанк Онлайн» — получить средства можно,...Подробнее
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов крайне нестабильно себя позиционирует на своем посту, что вызывает...Подробнее
В Санкт-Петербурге наблюдаются серьезные проблемы с уборкой города от снега и льда. Ежедневно множество горожан...Подробнее
Скоро на продовольственные товары в Российской Федерации начнётся очередное повышение цен. Случится это неприятное...Подробнее
В Петербурге коммунальные службы не справились с уборкой города от снега и льда. Чиновники Комблага провалили мусорную...Подробнее
Уровень угрозы войныва Украине оценивается как максимально высокий. Международный центр стратегической разведки ICSI,...Подробнее
Представители администрации губернатора Петербурга Александра Беглова пообещали разобраться с проблемами при вывозе...Подробнее
Система получения контрактов на уборку снега управляющими компаниями должна быть изменена. Такое заявление сделал...Подробнее
Комментировать