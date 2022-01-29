Минобороны Британии привело в состояние повышенной готовности свои элитные войска

Для всех пенсионеров в России понедельник начнётся с плохой новости
Понедельник, 31 января, с высокой степенью вероятности, начнётся с чрезвычайно плохой новости, касающейся положения с...Подробнее
Великобритания активизировала элитные части ВС из-за образования «украинского кризиса». Эксперты отмечают, что режим повышенной боевой готовности был принят Лондоном из-за потенциального риска начала масштабного противостояния между РФ и Украиной, передает «Ридус».
Согласно заявлению премьер-министра страны Бориса Джонсона, Великобритания в короткие сроки привела в состояние повышенной боевой готовности свои элитные подразделения. В частности, полностью подготовленными к возможному выдвижению в Восточную Европу оказались 1200 парашютистов, специалисты Королевской морской пехоты по горным и арктическим боевым действиям, боевые корабли Apache из состава 4-го полка армейской авиации, 6 боевых вертолетов Chinook, подразделения радиоэлектронной борьбы и кибербезопасности из Королевских сигналов и специализированной эскадрильи Y Королевской морской пехоты и другие подразделения.
В Минобороны Великобритании указали, что британские военные выдвинутся в Восточную Европу сразу же, если Россия проявит неоспоримые агрессивные маневры в отношении Украины или других стран Европы. Также Борис Джонсон указал, что Лондон планирует ввести новые антироссийские санкции, если Москва будет вовлечена в деятельность по дестабилизации ситуации на Украине.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Понедельник, 31 января, с высокой степенью вероятности, начнётся с чрезвычайно плохой новости, касающейся положения с...Подробнее
Известный российский экономист Михаил Хазин, предсказавший в свое время дефолт 1998 года, предупреждает граждан в РФ,...Подробнее
В Сбербанке РФ анонсировали старт выплат для пользователей приложения «Сбербанк Онлайн» — получить средства можно,...Подробнее
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов крайне нестабильно себя позиционирует на своем посту, что вызывает...Подробнее
В Санкт-Петербурге наблюдаются серьезные проблемы с уборкой города от снега и льда. Ежедневно множество горожан...Подробнее
Скоро на продовольственные товары в Российской Федерации начнётся очередное повышение цен. Случится это неприятное...Подробнее
В Петербурге коммунальные службы не справились с уборкой города от снега и льда. Чиновники Комблага провалили мусорную...Подробнее
Представители администрации губернатора Петербурга Александра Беглова пообещали разобраться с проблемами при вывозе...Подробнее
Александр Коновалов, известный противник введённых в Петербурге коронавирусных ограничений, был задержан...Подробнее
Уровень угрозы войныва Украине оценивается как максимально высокий. Международный центр стратегической разведки ICSI,...Подробнее
Комментировать