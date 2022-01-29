Минобороны Британии привело в состояние повышенной готовности свои элитные войска

Сегодня, 11:39

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Минобороны Британии привело в состояние повышенной готовности свои элитные войска
Фото из открытых источников

Великобритания активизировала элитные части ВС из-за образования «украинского кризиса». Эксперты отмечают, что режим повышенной боевой готовности был принят Лондоном из-за потенциального риска начала масштабного противостояния между РФ и Украиной, передает «Ридус».

Согласно заявлению премьер-министра страны Бориса Джонсона, Великобритания в короткие сроки привела в состояние повышенной боевой готовности свои элитные подразделения. В частности, полностью подготовленными к возможному выдвижению в Восточную Европу оказались 1200 парашютистов, специалисты Королевской морской пехоты по горным и арктическим боевым действиям, боевые корабли Apache из состава 4-го полка армейской авиации, 6 боевых вертолетов Chinook, подразделения радиоэлектронной борьбы и кибербезопасности из Королевских сигналов и специализированной эскадрильи Y Королевской морской пехоты и другие подразделения. 

В Минобороны Великобритании указали, что британские военные выдвинутся в Восточную Европу сразу же, если Россия проявит неоспоримые агрессивные маневры в отношении Украины или других стран Европы. Также Борис Джонсон указал, что Лондон планирует ввести новые антироссийские санкции, если Москва будет вовлечена в деятельность по дестабилизации ситуации на Украине.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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