ЗРПК «Панцирь-С» атаковал американский ударный дрон в Ираке

Несколько часов назад ударный дрон ВВС США, появившийся в округе Самарра иракской провинции Салах-эд-Дин, из-за выключенного транспондера был атакован со стороны зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» ВС Ирака. По данным источника в службе безопасности, иракские силы безопасности применили средства ПВО, чтобы сбить беспилотник в районе Самарра, но позже выяснилось, что он принадлежит международной коалиции. Средства ПВО страны не смогли идентифицировать объект, поскольку тот летел с выключенной системой опознавания. Поэтому был применен комплекс «Панцирь-С», пишет avia.pro .

Невзирая на свидетельства очевидцев о том, что в небе были видны вспышки и слышны взрывы, беспилотник не получил никаких повреждений, а атака на него была остановлена.

По какой причине система опознавания ударного беспилотника была отключена, – неизвестно. Но тот факт, что комплекс «Панцирь-С» российского производства обнаружил ударный дрон, указывает на то, что это вооружение эффективно в выявлении летательных аппаратов противника.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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