Самолет ВВС США приблизился к границам самопровоглашенной ЛНР на расстояние 60 километров

Сегодня, 11:19

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Самолет ВВС США приблизился к границам самопровоглашенной ЛНР на расстояние 60 километров
Фото из открытых источников

Разведывательный самолет ВВС США Boeing RC-135V, выполняя миссию над территорией Украины, приблизился к границе самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) на расстояние всего 60 километров. Об этом сегодня сообщил информационный ресурс Авиа.Про.

Издание ссылается на данные открытого мониторингового сервиса «Flightradar 24», из которых следует, что регистрационный номер борта - 63-9792.

Разведывательная миссия его состояла из полетов в «треугольнике» Изюм - Северодонецк - Краматорск. Из этого можно предположить, что американский воздушный шпион собирал сведения о расположении сил и стратегически важных объектов сил донбасского ополчения. Параллельно самолет-разведчик мониторил и обстановку на территории Белоруссии.

Провокационное поведение ВВС США указывает на то, что Пентагон все же решил идти по пути эскалации в регионе, заключил источник.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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