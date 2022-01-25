Пользователи Reddit: деградация уровня жизни свидетельствует о скором крушении Запада

Сегодня, 15:34

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Пользователи Reddit: деградация уровня жизни свидетельствует о скором крушении Запада
Фото из открытых источников

Участники известного американского форума Reddit предрекают возможность скорого развала США. Причиной для обсуждения стала публикация одного из подписчиков, в которой он рассуждает на тему качества жизни представителей среднего класса в Америке. Он говорит о том, что многие люди в возрасте тридцати лет до сих пор не могут позволить себе отдельное от родителей жилье.

«На грани краха находятся не только США, но и вся западная цивилизация», – считает Brass_Ensemble.

«Я ем рамен за пятьдесят центов и куриные наггетсы каждый [нецензурное выражение] день. У меня даже нет Netflix или кабельного телевидения», – присоединился пользователь awms11.

«Еще Рейган положил начало конца», – уверен Plant_table_couch.

Интересно то, что наибольший отзыв этот пост получил со стороны пользователей, проживающих также в других странах.

«Добро пожаловать в Италию последних пятидесяти лет: недоступная недвижимость и жизнь с предками», – отметил Cinderpath.

«Средняя стоимость дома в Великобритании каждый месяц становится выше средней зарплаты по стране. Это значит, что, даже если среднестатистический житель будет откладывать 100% своей зарплаты, он никогда не сможет купить средний дом», – рассказал white-tealeaf.

Кадры из Калифорнии напомнили американцам фильм-катастрофу.

«Бро, я не из Штатов, но у нас тут тоже все довольно мрачно… богатые становятся богаче, а бедные беднеют», – поделился HURRICANE_X.

«Так повсюду. Моя мать-француженка живет в азиатской стране. Однажды она сказала, что во время просмотра новостей из Европы ей кажется, что западная цивилизация рушится», – написал noeyedear971.

Многие комментаторы сделали выводы, что Армагеддон уже начался, однако речь идет не о ядерном апокалипсисе, а об окончании эры комфорта.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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