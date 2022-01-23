Popular Mechanics: американские войска в Европе могут ввязаться в бой с Россией

Американский эксперт Кайл Мизоками полагает, что действия США могут спровоцировать войну с Россией.

То, что США готовы перебросить к границам РФ тысячи своих военных, Москва не оставит без внимания, уверен Мизоками. Он заявил на страницах Popular Mechanics, что планы США усилить военное присутствие НАТО в Восточной Европе лишь усугубляет ситуацию, пишет ПолитРоссия .

Эксперт призывает Вашингтон быть более сдержанным и действовать осторожнее, поскольку любые резкие выпады могут спровоцировать прямое боевое столкновение с силами мощной ядерной державы.

Москва также активно укрепляет свои западные границы и решила разместить в Белоруссии баллистические ракеты малой дальности «Искандр-М».

Тем не менее, активность США и партнеров страны по НАТО в Восточной Европе не падает. На минувшей неделе авиация НАТО летала над Украиной, возможно пытаясь получить данные о российских войсках. К тому же не стоит списывать со счетов и военную помощь в 200 млн долларов, которую правительство США направило Украине. Если в довесок к этому США будет перебрасывать своих военных в Восточную Европу, это существенно повысит риск военного столкновения между США и Россией, уверен Мизоками.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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