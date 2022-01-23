Popular Mechanics: американские войска в Европе могут ввязаться в бой с Россией

ПФР готовит «сюрприз» пенсионерам в России , выплата поступит вместе с пенсией в феврале 2022 года
Специалисты Пенсионного фонда рассказали о «сюрпризе», который получат многие пожилые люди вместе с пенсией в феврале....Подробнее
Американский эксперт Кайл Мизоками полагает, что действия США могут спровоцировать войну с Россией.
То, что США готовы перебросить к границам РФ тысячи своих военных, Москва не оставит без внимания, уверен Мизоками. Он заявил на страницах Popular Mechanics, что планы США усилить военное присутствие НАТО в Восточной Европе лишь усугубляет ситуацию, пишет ПолитРоссия.
Эксперт призывает Вашингтон быть более сдержанным и действовать осторожнее, поскольку любые резкие выпады могут спровоцировать прямое боевое столкновение с силами мощной ядерной державы.
Москва также активно укрепляет свои западные границы и решила разместить в Белоруссии баллистические ракеты малой дальности «Искандр-М».
Тем не менее, активность США и партнеров страны по НАТО в Восточной Европе не падает. На минувшей неделе авиация НАТО летала над Украиной, возможно пытаясь получить данные о российских войсках. К тому же не стоит списывать со счетов и военную помощь в 200 млн долларов, которую правительство США направило Украине. Если в довесок к этому США будет перебрасывать своих военных в Восточную Европу, это существенно повысит риск военного столкновения между США и Россией, уверен Мизоками.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Специалисты Пенсионного фонда рассказали о «сюрпризе», который получат многие пожилые люди вместе с пенсией в феврале....Подробнее
Работающих пенсионеров Российской Федерации ожидает индексация выплат, которая станет рекордной за все последние годы....Подробнее
25 января Госдума рассмотрит законопроект, который позволяет сделать способ оплаты коммунальных услуг менее затратным....Подробнее
Индексация страховых пенсий по старости не может быть выше 8,6%, уверены эксперты. Они объяснили, почему повышать...Подробнее
Людям в Российской Федерации пообещали очередное перечисление денег в сумме 10 000 рублей. Эти средства поступят всем...Подробнее
В Прибалтике НАТО готовится к войне с Россией. Приемы отражения атаки Москвы в случае ее гипотетического «вторжения» в...Подробнее
Российская Федерация готова мгновенно обрушить на военнослужащих Украины, аэродромы и базы военного подчинения этой...Подробнее
В ночь на 22 января в Киев прибыли свыше 90 тысяч килограммов американского летального вооружения, сообщает издание...Подробнее
В настоящее время россияне готовы в любой момент все как один снимать денежные средства с карточек банков. Этим самым...Подробнее
Накануне днём Кингисеппские полицейские приняли очередной звонок о «минировании» дежурной части. Тревога вновь...Подробнее
Комментировать