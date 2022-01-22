Неизвестный российский комплекс РЭБ обрушил системы британского самолета-разведчика у границ Крыма

Самолет-разведчик ВВС Великобритании, преодолев расстояние в несколько тысяч километров, был вынужден прервать свою миссию у Крыма из-за воздействия на бортовые системы неизвестных российских комплексов радиоэлектронной борьбы.

Инцидент произошел недавно, как пишет ресурс Авиа.про, «в период с 11 по 16 января», не называя точную дату.

Издание со ссылкой на публикацию в китайском интернет-сегменте отмечает, что британский самолет-шпион сразу после вхождения в международное воздушное пространство западнее полуострова Крым был вынужден развернуться и лечь на обратный курс.

«Во время полёта военный самолёт очень странно маневрировал, развернувшись прямо в воздухе, а затем быстро вошёл в воздушное пространство Украины! И в этом ненормальном поведении разведывательного самолета Великобритании подозревают вмешательство российской армии! Британские военные самолёты вынуждены были отступить перед средствами РЭБ России», - пишет китайский ресурс Sohu.

Обозреватели из Поднебесной считают, что прерывание миссии британского самолета-разведчика можно по праву назвать позорным.

Особенно если вспомнить, что это уже далеко не первый подобный инцидент.

Британская армия, напоминают они, панически боится российскую и ее вооружения. Специалисты допускают, что в данном случае РФ могла не только воздействовать на самолет своими комплексами РЭБ, но и задействовала РЭП-системы с целью имитации захвата воздушного судна средствами ПВО.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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