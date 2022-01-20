Американский военный самолёт вошёл в воздушное пространство РФ

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В ночь на 22 января в Киев прибыли свыше 90 тысяч килограммов американского летального вооружения, сообщает издание Avia.pro.
Совершая взлет из Киева, американский самолет вошел в воздушное пространство Белоруссии, после чего резко изменил траекторию и вошел в воздушное пространство России. Авторы Avia.pro, исходя из открытых данных мониторинговых служб, пишут, что американский борт до сих пор находится в воздухе над Россией.
На данный момент непонятно, с какой именно целью американский самолет, который используют американские военные, вошел в воздушное пространство России и по каким именно причинам российская сторона предоставила доступ этому борту.
Известно, что данный самолет раньше был замечен во время поставок в Украину американских комплексов «Javelin».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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