РФ поддержит неожиданный союзник в случае атаки НАТО на Калининград

Вчера, 23:24

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РФ поддержит неожиданный союзник в случае атаки НАТО на Калининград
Фото из открытых источников

Россия может рассчитывать на помощь неожиданного союзника, в случае атаки НАТО на Калининград. Подобные выводы были представлены военными экспертами из Китая.

В связи с ростом напряженности в отношениях между Россией и западными странами, появляются опасения насчет того, что между сторонами может разгореться полноценный военный конфликт. Один из возможных сценариев развития событий предполагает начало боевых действий в районе западных границ России с последующей попыткой сил НАТО захватить Калининградскую область. Китайские аналитики допускают, что Москве не придется защищать Калининград самостоятельно. Об этом сообщает издание Baijiahao. «ПолитРоссия» представляет пересказ статьи.

«Калининград давно является предметом интереса для стран НАТО. Это обусловлено его географическим положением», – рассказали авторы Baijiahao.

Китайские аналитики сообщают, что Калининград находится вдали от основной части России и граничит лишь со странами НАТО – Польшей и Литвой. Город из-за своего уникального географического положения стал «головной болью» для западных стратегов. Без его захвата вести широкомасштабные военные действия с Россией фактически бессмысленно. Развернутое в Калининградской области ракетное вооружение и системы ПВО не дадут НАТО свободно действовать в Восточной Европе. Именно поэтому США с партнерами уже давно разрабатывают планы по захвату российского Калининграда.

США и НАТО планируют захватить Калининград в течение недели. Эта информация недавно появилась в западных СМИ. В Пентагоне понимают, что Россия за последние годы значительно укрепила оборонную способность своего самого западного региона, поэтому не ожидают легкой прогулки.

«Город расположен на равнине и является благоприятным фактором для проведения наземных операций», – отметили обозреватели китайского издания.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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