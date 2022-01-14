РФ может применить против сил НАТО в Европе системы РЭБ «Мурманск-БН», если альянс не пойдет на диалог

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Российская Федерация имеет возможность применить против сил НАТО в Европе комплексы радиоэлектронной борьбы «Мурманск-БН» в том случае, если Североатлантический альянс не пойдет на мирный диалог с Москвой. Реализация данного сценария допускается в публикации сетевой прессы.
Российский комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Мурманск-БН» способен вывести из строя все электронное оборудование истребителей F-35 и систем ПВО НАТО в Западной Европе.
Информационный портал avia.pro сообщает, что системы «Мурманск-БН» «развернуты на трех основных направлениях» – в Крыму, а также в Мурманской и Калининградской областях. Расположение комплексов дает возможность полностью подавлять любые радиосигналы на большей части Европы, как отмечает сайт.
В опубликованном материале указывается, что Москва может задействовать системы РЭБ против сил НАТО на европейской территории, если западный блок не пойдет на диалог. В числе вероятных целей для комплексов интернет-ресурс назвал истребители альянса и его средства ПВО/ПРО.
Как было сказано в воскресенье, китайский сайт Baijiahao спрогнозировал, что ядерная ракета «Сармат» «за несколько минут может превратить Японию в руины» в случае удара со стороны России.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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