Российская Федерация имеет возможность применить против сил НАТО в Европе комплексы радиоэлектронной борьбы «Мурманск-БН» в том случае, если Североатлантический альянс не пойдет на мирный диалог с Москвой. Реализация данного сценария допускается в публикации сетевой прессы.

Российский комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Мурманск-БН» способен вывести из строя все электронное оборудование истребителей F-35 и систем ПВО НАТО в Западной Европе.

Информационный портал avia.pro сообщает, что системы «Мурманск-БН» «развернуты на трех основных направлениях» – в Крыму, а также в Мурманской и Калининградской областях. Расположение комплексов дает возможность полностью подавлять любые радиосигналы на большей части Европы, как отмечает сайт.

В опубликованном материале указывается, что Москва может задействовать системы РЭБ против сил НАТО на европейской территории, если западный блок не пойдет на диалог. В числе вероятных целей для комплексов интернет-ресурс назвал истребители альянса и его средства ПВО/ПРО.

Как было сказано в воскресенье, китайский сайт Baijiahao спрогнозировал, что ядерная ракета «Сармат» «за несколько минут может превратить Японию в руины» в случае удара со стороны России.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700