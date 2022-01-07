Британцы пожалели о покупке американских противолодочных самолетов из-за невозможности обнаруживать российские подлодки

Сегодня, 13:24

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Британцы пожалели о покупке американских противолодочных самолетов из-за невозможности обнаруживать российские подлодки
Фото из открытых источников

Некоторое время назад Великобритания приобрела у США противолодочные патрульные самолеты Boeing P-8A Poseidon. Однако британцы остались недовольны этим приобретением, так как самолеты американского производства не замечают российских подлодок, несущих крылатые ракеты «Калибр».

То есть, возможностей Boeing P-8A Poseidon, разработанных по программе многоцелевого морского самолета, оказалось недостаточно для того, чтобы отслеживать российские атомные и дизель-электрические субмарины. В будущем у Лондона появятся серьезные проблемы, так как в ближайшие годы российские субмарины вооружат гиперзвуковыми противокорабельными крылатыми ракетами «Циркон», пишет avia.pro.

Как пишет издание «Сина», сейчас силы НАТО пытаются отыскать в Средиземном море российскую подводную лодку, которая способна уничтожить большую часть кораблей авианосной ударной группы ВМС США, находящейся у побережья Италии.

На сегодня Великобритания располагает девятью самолетами Boeing P-8A Poseidon, однако Лондон разочарован их возможностями, поэтому в ближайшее время может продать эти самолеты другим странам.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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