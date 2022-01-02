В США за сутки выявили более миллиона новых случаев Covid-19

ПФР: 18 000 рублей начнут выдавать с сегодняшнего дня
С сегодняшнего дня россияне начнут получать денежные выплаты от Пенсионного фонда (ПФР). Выдача денег гражданам будет...Подробнее
В США зафиксировано рекордное суточное число новых случаев коронавируса - Университет Джонса Хопкинса сообщает более чем о миллионе заболевших КВИ.
Согласно представленной информации, третьего января в Соединенных Штатах Америки было зарегистрировано 1 млн 82 тыс. 549 случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. При таком огромном количестве зараженных число летальных случаев от ковида за сутки 1 688.
Всего за время пандемии в США коронавирус стал фатальным для 827,7 тысяч человек. В стране при этом зафиксировано свыше 56 миллионов случаев КВИ.
Специалисты рекордное число заболевших сейчас склонны связывать с распространением чрезмерно заразного штамма омикрон. Они убеждены, что реальное число инфицированных в стране может быть намного больше. Омикрон переносится легче, чем дельта. Поэтому многие американцы делают тесты на ковид дома и в больницы не обращаются.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
С сегодняшнего дня россияне начнут получать денежные выплаты от Пенсионного фонда (ПФР). Выдача денег гражданам будет...Подробнее
С начала 2022 года в Пенсионном фонде России начался прием заявлений на денежные выплаты, которые ранее в ПФР не...Подробнее
Индексация пенсий неработающим пенсионерам в России вот уже несколько недель является «горячей» темой для СМИ. С Нового...Подробнее
Далеко не всем пенсионерам в январе повысят пенсию, предупреждают эксперты. О том, кому не стоит ожидать повышения...Подробнее
Пожилых граждан РФ обрадовали новостью, сообщив о том, что их ждет единоразовая денежная выплата. Власти уже подписали...Подробнее
В Госдуме призвали спасать пенсионную систему России. В частности, эту тему затронул депутат Госдумы от КПРФ Алексей...Подробнее
О дополнительной выплате для пенсионеров рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам...Подробнее
Представители Сбербанка РФ анонсировали предоставление новых денежных выплат, которые будут доступны новым...Подробнее
С 1 января 2022 года пожилые граждане, которые раннее лишились помощи от властей, снова начнут получать выплаты. Деньги...Подробнее
В наступившем году российские граждане получат единовременную денежную выплату, размер которой составит около 19 тысяч...Подробнее
Комментировать