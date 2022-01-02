В США за сутки выявили более миллиона новых случаев Covid-19

В США зафиксировано рекордное суточное число новых случаев коронавируса - Университет Джонса Хопкинса сообщает более чем о миллионе заболевших КВИ.

Согласно представленной информации, третьего января в Соединенных Штатах Америки было зарегистрировано 1 млн 82 тыс. 549 случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. При таком огромном количестве зараженных число летальных случаев от ковида за сутки 1 688.

Всего за время пандемии в США коронавирус стал фатальным для 827,7 тысяч человек. В стране при этом зафиксировано свыше 56 миллионов случаев КВИ.

Специалисты рекордное число заболевших сейчас склонны связывать с распространением чрезмерно заразного штамма омикрон. Они убеждены, что реальное число инфицированных в стране может быть намного больше. Омикрон переносится легче, чем дельта. Поэтому многие американцы делают тесты на ковид дома и в больницы не обращаются.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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