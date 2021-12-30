Американским военным удалось сбить и захватить в Сирии российские беспилотники

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Военнослужащие США осуществили перехват и задержание российских беспилотников на территории Сирии — несколько российских разведывательных дронов были атакованы и сбиты неизвестным вооружением США. Об этом информирует «Avia.pro».
Согласно данным мониторинговых сервисов, не менее 4 единиц российских дронов были сбиты и захвачены американской стороной в ходе военных действий в Сирии. Речь идет о БПЛА «Орлан-10», «Застава», «Гранат», «Элерон» и «Форпост», которые на протяжении нескольких недель были сбиты на территории Сирии. Также эксперты отмечают, что не менее 20 беспилотников ВС РФ были захвачены американскими военными в период последних 3-4 лет, причем часть дронов была сбита в восточной части Украины.
«Как минимум 3 организации в США имели возможность изучить образцы сбитых российских дронов, проанализировать источники их компонентов и даже проследить цепочку поставок российских технологий. Вероятно, все проекты российских беспилотников начинались с предельно простой цели - получения западных компонентов из гражданских проектов, что постепенно перерастало в военные модели», - прокомментировали эксперты.
Аналитики утверждают, что для захвата российских БПЛА необходимо передовое вооружение и технологии, которые присутствуют в специальных подразделениях НАТО.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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