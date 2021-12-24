В еще одном штате США обнаружили устойчивый к препаратам грибок

Сегодня, 11:49

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В еще одном штате США обнаружили устойчивый к препаратам грибок
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

В еще одном штате США обнаружили устойчивый к препаратам грибок, сообщают американские СМИ. На этот раз - в Орегоне.

В штате уже зафиксировано несколько случаев заражения грибком Candida auris. Он поражает организмы пожилых людей или граждан с ослабленным иммунитетом. 

Candida auris опасна тем, что способна спровоцировать инфекции в кровотоке, и при этом не поддается лечению большинством известных противогрибковых лекарственных препаратов. Кроме того, грибок тяжело поддается диагностике.

Пока известно о трех случаях заражения грибком в Орегоне. Власти и медики штата принимают комплекс мер, призванных остановить распространение опасного грибка.

В США с января по апрель нынешнего года зафиксировано 120 случаев заражения грибком. В большинстве случаев - в штатах Вашингтон и Техас.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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