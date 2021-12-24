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В еще одном штате США обнаружили устойчивый к препаратам грибок, сообщают американские СМИ. На этот раз - в Орегоне.
В штате уже зафиксировано несколько случаев заражения грибком Candida auris. Он поражает организмы пожилых людей или граждан с ослабленным иммунитетом.
Candida auris опасна тем, что способна спровоцировать инфекции в кровотоке, и при этом не поддается лечению большинством известных противогрибковых лекарственных препаратов. Кроме того, грибок тяжело поддается диагностике.
Пока известно о трех случаях заражения грибком в Орегоне. Власти и медики штата принимают комплекс мер, призванных остановить распространение опасного грибка.
В США с января по апрель нынешнего года зафиксировано 120 случаев заражения грибком. В большинстве случаев - в штатах Вашингтон и Техас.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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