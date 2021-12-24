Американский Boeing RC-135W устроил провокацию у Крыма

Вчера, 23:54

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Американский Boeing RC-135W устроил провокацию у Крыма
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Сегодня, в среду, 29 декабря 2021 года, Соединённые Штаты Америки в очередной раз устроили новую и весьма опасную провокацию в Крыму. Конфликт произошёл в непосредственной близости от рубежей Российской Федерации. Американцы направили свой боевой самолёт непосредственно на границу воздушного пространства Крыма. Об этом сообщило онлайн-издание Avia.pro. 

Военное судно США летело слишком близко от рубежей воздушного пространства российского государства. Жители Крымского полуострова даже невооружённым взглядом наблюдали за полётом этого самолёта. Сегодняшним утром американский военный разведывательный самолёт Boeing RC-135W, который имеет позывной «HOMER39», подлетел слишком близко к границам воздушного пространства Российской Федерации. Расстояние между крылатой машиной и российскими рубежами составило ориентировочно 15-18 километров. Боевой американский борт хорошо видели жители крымских населённых пунктов, которые находятся в южной части полуострова, даже невооружённым взглядом. 

Лайнер США откровенно игнорировал даже возможное нарушение границ воздушного пространства РФ, поэтому разведчик дерзко продолжал свой полёт по направлению Керченского пролива. 

Цель миссии американского военного самолёта, вылетевшего с авиабазы на острове Крит, остаётся неизвестной, однако это одна из наиболее опасных миссий американских ВВС за последнее время. Известно о том, что нарушений границ воздушного пространства России допущено не было, хотя подобные провокации со стороны США вовсе не обеспечивают снятие напряжённости в отношениях России и военного блока НАТО. Информации о возможном подъёме дежурной боевой авиации ВКС России к текущему часу нет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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