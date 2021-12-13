В Туркмении нет коронавируса и QR-кодов, но есть вредоносная пыль

Сегодня, 12:14

0

Image 16+
В Туркмении нет коронавируса и QR-кодов, но есть вредоносная пыль
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

У границы России живет страна, где, как заявляется, коронавируса нет. Государственная пропаганда объявила о том, что власти победили инфекцию.

Это Туркмения - самая закрытая страна СНГ. Люди там обязаны носить маски, но вовсе не потому, что распространяется коронавирус. Чиновники такую необходимость объясняют вредоносной пылью, поднимающейся со дна высохшего Аральского моря.

Спецслужбы тщательно следят за тем, чтобы не было утечки информации о заболеваемости. Но люди все же заражаются, болеют и умирают...

Согласно информации на сайте ВОЗ, в Туркменистане в период с января 2020 года по 13 декабря нынешнего года зарегистрировано 0 случаев коронавируса и 0 смертей от коронавируса. Но при этом темпы вакцинации-то какие!

По данным на 28 августа 2021 года, введено более 7,5 млн доз вакцины. Жителей страны, привитых одной дозой - 72,5% населения, полностью - 53,1%.

«Все [в Туркменистане] прекрасно знают, что коронавирус есть, но по телевизору говорят, что его нет», - поведал в беседе с URA.RU редактор новостной и правозащитной организации Turkmen.News Руслан Мятиев.

По его словам, в Туркмении была «своя Италия» - очень мощная волна коронавируса. Граждане убедились в том, что КВИ - это серьезно, и сами начали проявлять инициативу в отношении ношения масок и соблюдения других противоэпидемических мер.

К тому же, у жителей страны есть возможность смотреть не только пропагандистские программы отечественного ТВ, но и следить за трансляциями российских и турецких журналистов, чтобы увидеть реальную картину с распространением ковида в мире. Что касается непосредственно заболеваемости в Туркмении, более-менее объективные данные публикуются на ресурсах правозащитных организаций, таких как Turkmen.News или «Хроника Туркменистана».

Тем не менее, время от времени, когда наблюдается рост заболеваемости в стране, хотя официально о нем и не говорится, власти ужесточают карантинные меры, прикрываясь надуманными предлогами.

По словам Мятиева, чтобы как-либо объяснить уровень заболеваемости и смертности, они придумали мифическую пыль со дна бывшего Аральского моря.

«И до сих пор, если посмотреть государственное телевидение, в конце там после прогноза погоды говорят: „В связи с увеличением частичек вредной пыли, просим вас носить лицевые маски“», - пояснил он.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Туркмении нет коронавируса и QR-кодов, но есть вредоносная пыль

Сегодня, 12:14

Мария Захарова раскритиковала двойные стандарты ЕС при оценке западных ЧВК

Вчера, 21:19

«QR-кодов нет, жизнь кипит»: россиянка рассказала об отдыхе в Таиланде

Вчера, 15:29

«Факти»: В 2022 году Москва перестанет быть столицей и будет частью другой страны

13-12-2021, 12:29

Генерал-полковник Ивата: Японии нужен огромный военный бюджет против РФ и Китая

12-12-2021, 21:54

CDC обнародовал отчет о заболевших омикрон-штаммом коронавируса в США

11-12-2021, 16:54

The Gateway Pundit: около 300 спортсменов в мире скончались после вакцинации от COVID-19

10-12-2021, 16:34

Американский эксперт назвал два способа защитить Украину от нападения России

10-12-2021, 14:34

Российские военные перехватили украинский боевой корабль «Донбасс»

10-12-2021, 12:04

Самый долгий COVID-19: женщина болела коронавирусом 318 дней, в ее организме он мутировал более 40 раз

10-12-2021, 09:54

Российская подлодка «Варшавянка», вооруженная «Калибрами», всплыла рядом с ракетным эсминцем США

8-12-2021, 21:04

ВОЗ: омикрон-штамм коронавируса может стать доминирующим в Европе уже к январю

8-12-2021, 14:39

В Великобритании коллекционер засунул в задний проход артиллерийский боеприпас - пришлось вызывать саперов

5-12-2021, 10:54

Военные США обнаружили четыре боевые позиции российских противоспутниковых ракет «Нудоль»

4-12-2021, 09:04

Al Jazeera выяснил, почему ученые опасаются омикрон-штамма SARS-CoV-2

30-11-2021, 14:09

Норвежский телеканал: «Третья мировая война стучится в европейские двери»

29-11-2021, 12:04

Выставляют себя на посмешище: Милонов прокомментировал резолюцию Европарламента о новых санкциях

26-11-2021, 21:14

Рост популярности «ЧВК Вагнера» в Африке вызвал испуг Европарламента

25-11-2021, 18:49

В Греции рассказали, что необходимо для прекращения пандемии мутации «Дельта»

25-11-2021, 16:19

Российский корабль «Пижма» с вооружением направляется в сторону Сирии

25-11-2021, 12:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

В Госдуме прокомментировали новую выплату в 15 тыс. рублей всем пенсионерам в РФ в декабре 2021 года

В Госдуме прокомментировали новую выплату в 15 тыс. рублей всем пенсионерам в РФ в декабре 2021 года

Вчера, 15:34

0

Возможность введения 13-й пенсии в России в этом году прокомментировал председатель комитета Госдумы по труду,...

Подробнее
Российским пенсионерам обещают единоразовую выплату в 5 000 рублей в 2022 году

Российским пенсионерам обещают единоразовую выплату в 5 000 рублей в 2022 году

13-12-2021, 16:54

0

Российским пенсионерам обещают единовременную выплату в размере 5000 рублей. Деньги можно будет получить уже в 2022...

Подробнее
ПФР перечислит на карты некоторых граждан в России по 14 тыс. рублей 13 декабря 2021 года

ПФР перечислит на карты некоторых граждан в России по 14 тыс. рублей 13 декабря 2021 года

13-12-2021, 10:49

0

С 13 декабря на карты россиян начнут приходить денежные выплаты от Пенсионного фонда. В ПРФ объяснили, кто и на каких...

Подробнее
По 10 тис. рублей получат абсолютно все. Россиянам назвали условие выдачи денег

По 10 тис. рублей получат абсолютно все. Россиянам назвали условие выдачи денег

Вчера, 23:54

0

Российские законопослушные граждане могут получить денежную выплату от государства в размере 10 тысяч рублей. Такая...

Подробнее
Грянет уже 17 декабря: Сбербанк предупредил россиян с кредитами и вкладами

Грянет уже 17 декабря: Сбербанк предупредил россиян с кредитами и вкладами

Вчера, 16:09

0

Сбербанк России предупредил россиян с банковскими вкладами или же собирающимися оформить на себя кредит, о важном...

Подробнее
Борис Титов вступился за обвиненного в мошенничестве Августа Мейера

Борис Титов вступился за обвиненного в мошенничестве Августа Мейера

12-12-2021, 17:39

0

Омбудсмен считает обвинение в мошенничестве на сумму в 2 400 000 000 рублей «чисто предпринимательской историей», за...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

В Санкт-Петербурге учителя, обвиненного в педофилии, приняли работать на законных основаниях

В Санкт-Петербурге учителя, обвиненного в педофилии, приняли работать на законных основаниях

12-12-2021, 18:04

0

Московская районная администрация Санкт-Петербурга сообщила о том, что педагог, которого обвинили в совершении...

Подробнее
Рекордная индексация. Объявлены точные даты повышения пенсий в РФ

Рекордная индексация. Объявлены точные даты повышения пенсий в РФ

12-12-2021, 16:09

0

Российские экономисты предоставили прогноз касательно поведения инфляции на 2022 год. Согласно данным аналитиков, в...

Подробнее
Генерал-полковник Ивата: Японии нужен огромный военный бюджет против РФ и Китая

Генерал-полковник Ивата: Японии нужен огромный военный бюджет против РФ и Китая

12-12-2021, 21:54

0

Генерал-полковник Киёфуми Ивата, который в былые времена служил руководителем штаба сухопутных войск Сил самообороны...

Подробнее
В РФ с 1 января 2022 года начнут меняться деньги

В РФ с 1 января 2022 года начнут меняться деньги

13-12-2021, 13:19

0

С января 2022 года в России начнут менять деньги и появится новая цифровая валюта. Об этом сообщили в Центробанке РФ,...

Подробнее

Сделавшие сенсационное открытие американские врачи погибли при загадочных обстоятельствах