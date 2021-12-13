В Туркмении нет коронавируса и QR-кодов, но есть вредоносная пыль

У границы России живет страна, где, как заявляется, коронавируса нет. Государственная пропаганда объявила о том, что власти победили инфекцию.

Это Туркмения - самая закрытая страна СНГ. Люди там обязаны носить маски, но вовсе не потому, что распространяется коронавирус. Чиновники такую необходимость объясняют вредоносной пылью, поднимающейся со дна высохшего Аральского моря.

Спецслужбы тщательно следят за тем, чтобы не было утечки информации о заболеваемости. Но люди все же заражаются, болеют и умирают...

Согласно информации на сайте ВОЗ, в Туркменистане в период с января 2020 года по 13 декабря нынешнего года зарегистрировано 0 случаев коронавируса и 0 смертей от коронавируса. Но при этом темпы вакцинации-то какие!

По данным на 28 августа 2021 года, введено более 7,5 млн доз вакцины. Жителей страны, привитых одной дозой - 72,5% населения, полностью - 53,1%.

«Все [в Туркменистане] прекрасно знают, что коронавирус есть, но по телевизору говорят, что его нет», - поведал в беседе с URA.RU редактор новостной и правозащитной организации Turkmen.News Руслан Мятиев.

По его словам, в Туркмении была «своя Италия» - очень мощная волна коронавируса. Граждане убедились в том, что КВИ - это серьезно, и сами начали проявлять инициативу в отношении ношения масок и соблюдения других противоэпидемических мер.

К тому же, у жителей страны есть возможность смотреть не только пропагандистские программы отечественного ТВ, но и следить за трансляциями российских и турецких журналистов, чтобы увидеть реальную картину с распространением ковида в мире. Что касается непосредственно заболеваемости в Туркмении, более-менее объективные данные публикуются на ресурсах правозащитных организаций, таких как Turkmen.News или «Хроника Туркменистана».

Тем не менее, время от времени, когда наблюдается рост заболеваемости в стране, хотя официально о нем и не говорится, власти ужесточают карантинные меры, прикрываясь надуманными предлогами.

По словам Мятиева, чтобы как-либо объяснить уровень заболеваемости и смертности, они придумали мифическую пыль со дна бывшего Аральского моря.

«И до сих пор, если посмотреть государственное телевидение, в конце там после прогноза погоды говорят: „В связи с увеличением частичек вредной пыли, просим вас носить лицевые маски“», - пояснил он.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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