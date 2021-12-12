Мария Захарова раскритиковала двойные стандарты ЕС при оценке западных ЧВК

Сегодня, 21:19

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Мария Захарова раскритиковала двойные стандарты ЕС при оценке западных ЧВК
Мария Захарова / Фото: МИД РФ

Страны Евросоюза согласовали введение санкций против «ЧВК Вагнера», но никак не реагируют на многочисленные реальные преступления других подобных структур. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала введение ограничений против российской организации.

В министерстве уверены, что главная причина истерии, развернутой на Западе, кроется в неоколониальных планах бывших метрополий. Именно поэтому европейские чиновники ввели санкции против россиян, но при этом закрывают глаза на преступления своих союзников.

«Двойные стандарты», свойственные внешней политике ЕС, проявляются еще и в снисходительном отношении к западным частным военным компаниям, опутавшим своими сетями целые регионы мира, включая Афганистан, Ирак и Сирию. А ведь многие из них замечены в грубейших нарушениях международного гуманитарного права. Чего стоит хотя бы пресловутая американская «Блэкуотер», причастная к массовому расстрелу мирных жителей на площади Нисур в Багдаде в 2007 г.? Но в Евросоюзе предпочитают не замечать запятнавших себя кровью военных наемников, подшефных их заокеанским союзникам», – заявила официальный представитель МИД РФ.

Ограничения, одобренные Брюсселем, были сформированы и подготовлены французскими властями. По мнению военного эксперта Бориса Рожина, Париж использует ЕС в своих геополитических играх в Африке:

«Россияне уже показали хорошие результаты в ЦАР, поэтому африканские страны больше доверяют им. Как только власти Мали заявили о желании сотрудничать с русскими – в СМИ развернулась масштабная дезинформационная кампания против Бамако, а также россиян. Противодействие в информационном поле не дало результат, поэтому французы начали продавливать свою позицию через НАТО и ЕС. Париж рассчитывает таким образом прикрыть свою слабость в Африке и нивелировать успехи русских.  Санкции, введенные Евросоюзом как раз направлены против распространения российского влияния на континенте».


Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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