«QR-кодов нет, жизнь кипит»: россиянка рассказала об отдыхе в Таиланде

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Недавно Таиланд возобновил авиасообщение с Россией, и сразу же туда отправились толпы путешественников. Соотечественники отдыхом там довольны. Рассказывают, что временами даже забывают о пандемии - строгих ограничений нет и жизнь на курортах, особенно ночная, бурлит. Единственное, приходится строго соблюдать масочный режим - в стране за этим следят и штрафуют на довольно крупные суммы.
Для того чтобы поехать на отдых на один из курортов страны, путешественнику надо сдать несколько ПЦР-тестов на коронавирус, получить Thailand pass и оплатить бронирование не менее чем на неделю по специальной программе «Песочница». При этом в Королевстве согласны принимать туристов, которые были вакцинированы «Спутником V», рассказала девушка, которая отдыхала в Пхукете.
«Также вы должны купить билет туда-обратно и оформить страховку минимум на 50 тысяч долларов с учетом покрытия рисков заразиться ковидом в том числе. Лучше, чтобы в страховку также входил риск по бессимптомному проявлению заболевания», - поведала она в беседе с изданием «Конкурент».
Россиянка также посоветовала тщательно сверять дату бронирований, поскольку их могут перепутать.
Главное, говорит девушка, добиться обработки заявки. В самой стране будет проще. После прибытия турист должен находиться в своем номере до тех пор, пока не придут результаты теста на ковид. После этого человек имеет право покинуть отель.
Кафе и рестораны можно посещать свободно - никто не заставит предъявлять QR-коды. А вот масочный режим соблюдать следует - за нарушение могут наказать. Так, придется заплатить штраф порядка 20 тысяч бат, это примерно 44 тысячи наших рублей.
В целом ситуация сейчас кардинально отличается от того, что было год назад. Так, в январе 2021 года отдых не был таким комфортным и прошел под знаком ограничений - лишь на шестой день карантина ей разрешили получасовую прогулку вокруг бассейна.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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