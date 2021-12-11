Генерал-полковник Ивата: Японии нужен огромный военный бюджет против РФ и Китая

Генерал-полковник Киёфуми Ивата, который в былые времена служил руководителем штаба сухопутных войск Сил самообороны Японии, сегодня рассказал о том, что Токио сейчас необходим колоссальный военный бюджет, а также современные технологии в военной отрасли. Бывший высокопоставленный военный свои воинственные рассуждения напрямую связал с угрозой, якобы имеющейся со стороны Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Соответствующий материал распространило местное издание JB Press. Ивата заострил внимание на том, что инновационное вооружение позволит Стране восходящего солнца нанести ликвидационный удар по российским и китайским военным базам. Кроме того, он считает необходимым отказаться от одного из «трех неядерных принципов» Японии. Генерал находит весьма важным, чтобы Соединённые Штаты Америки могли ввозить в Японию ядерные ракеты. Он полагает, что так страна будет чувствовать себя в безопасности. Он добавил, что Токио нужно израсходовать много денег на наступательные вооружения.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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