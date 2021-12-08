CDC обнародовал отчет о заболевших омикрон-штаммом коронавируса в США

Сегодня, 16:54

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CDC обнародовал отчет о заболевших омикрон-штаммом коронавируса в США
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) обнародовал отчет о заболевших новым штаммом коронавируса «омикрон» в Соединенных Штатах. В принципе, документом подтверждается тот факт, который ранее уже обсуждали в СМИ: что омикрон-вариант поражает, преимущественно, полностью привитых людей.

О свежем отчете CDC сообщило агентство Reuters. Из документа следует, что на территории США омикрон-штамм был определен у 43 заболевших. Из этого числа 34 человека оказались полностью привитыми от ковид, а 14 успели даже поставить бустер.

Штамм выявили у людей в возрасте от 18 до 39 лет, из которых шесть человек уже успели ранее переболеть КВИ.

В большинстве своем зараженные омикроном переносят заболевание в легкой форме. Они жалуются, преимущественно, на сильнейшую усталость и кашель. Эксперты склонны объяснять легкое течение болезни тем, что все зараженные были привиты или ранее переболели коронавирусом.

Омикрон был выявлен в Южной Африке в конце ноября. К сему моменту он уже распространился более чем в 50 государствах мира. Многие ученые считают его избавителем, поскольку вариант-мутант, согласно новостям из Южной Африки, переносится легко и пока не привел ни к одному летальному исходу.

Биолог Анча Баранова не так оптимистична. В своем недавнем интервью она указала, что в Африке другой популяционный состав, пожилых людей там всего 5 процентов и, ко всему, есть малярия, которая почему-то ослабляет течение коронавируса. Не факт, что омикрон так же легко будут переносить и европейцы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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CDC обнародовал отчет о заболевших омикрон-штаммом коронавируса в США

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