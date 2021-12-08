The Gateway Pundit: около 300 спортсменов в мире скончались после вакцинации от COVID-19

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Блог-платформа The Gateway Pundit заявила о том, что после вакцинации от COVID-19 в мире умерли порядка 300 спортсменов. При этом авторы ресурса, известного своими конспирологическими теориями, ссылаются на перечень, в котором указаны возраст и фамилии погибших, а также описаны проблемы со здоровьем, с которыми они столкнулись.
Перечень обнародован на сайте goodlysciencing.com. В нем по состоянию на 10 декабря 2021 года значатся 298 фамилий. Большинство из спортсменов умерли от остановки сердца, указывается в материале.
«Для молодых спортсменов определенно ненормально страдать от остановки сердца или умирать во время занятий спортом, но в этом году это происходит чаще. Все эти проблемы с сердцем случились вскоре после того, как им сделали прививку от COVID-19. Хотя, возможно, что это может произойти с людьми, которым не делали прививку от COVID...», - цитирует статью «ЛентаЧел».
В неполном списке зарегистрированных травм и состояний - остановка сердца, тромбоз и аритмия.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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