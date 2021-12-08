Американский эксперт назвал два способа защитить Украину от нападения России

Эксперт Центра стратегических и международных исследований, полковник ВМС США в отставке Марк Кансиан изложил для портала Breaking Defense две стратегии по защите Украины в случае российской агрессии. Как оказалось, для подобной операции придется потратить десятки миллиардов долларов. В публикации упоминается, что площадь Украины огромная, а ее граница с Россией имеет протяженность в 2300 километров.

Украинские вооруженные силы закалены в бою, но есть нехватка военной техники и живой силы. Россия же модернизировала свою армию и повысила ее боеготовность, а также она располагает хорошей системой путей снабжения. Один из вариантов помощи Киеву автор публикации раскрыл как минималистский, который будет заключаться в размещении международных сил на территории Украины, что окажется сдерживающим фактором для России. Это потребует больших затрат, и, если Россия начнет наступать, союзникам придется отступить и дождаться подкрепления, а затем уже нанести ответный удар.

На реализацию этой стратегии необходимо будет потратить 850 миллионов долларов. Деньги уйдут на усовершенствования инфраструктуры для переброски подкреплений. Кроме того, около миллиарда ежегодно потребуется на обеспечение дополнительных соединений и проведение учений. Согласно второй стратегии, следует осуществить развертывание большого количества сил и средств в Украине для того, чтобы в случае войны они продержались до прихода подкрепления.

Такая стратегия предполагает меньше рисков, но больше вложений, так как, помимо расширения инфраструктуры и проведения учений, необходимо будет создать дополнительные бригады, обеспечивающих паритет с российскими войсками, а также понадобится разместить в Украине американские тактические группы ПВО и ПРО и десятки бомбардировщиков и истребителей, пишет inosmi.ru . На все это потребуется 27 миллионов долларов, а также 11 миллиардов долларов ежегодно.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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