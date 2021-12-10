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В водах Керченского пролива российские военные перехватили украинский боевой корабль «Донбасс». Произошел этот инцидент минувшей ночью, сообщает информационное агентство Авиа.про.
Стало известно, что корабль «Донбасс» выдвинулся за сутки до инцидента из Мариуполя и через Азовское море проследовал в Керченский пролив. Весь его маршрут отслеживался российскими военными. Особенно пристально за ним следили, когда он вошел в нейтральные воды и последовал к Керченскому проливу, где он и был оперативно перехвачен российскими военными. К отслеживанию маневров «Донбасса» привлекались, в том числе, разведывательные беспилотные летательные аппараты.
Стоит отметить, что изначально российские военные не ожидали серьезных проблем со стороны корабля «Донбасс». Он продвигался Азовским морем, не предпринимая провокационных действий, возможно, чтобы не привлекать лишнего внимания.
Но буквально в 20 морских милях от входа в Керченский пролив корабль ускорился, пытаясь, судя по всему, прорваться через него. Поэтому российским военным пришлось заблокировать судно ВМС Украины, так как оно пыталось зайти в российские территориальные воды.
Этот инцидент, отмечают эксперты, вызывает серьезную обеспокоенность, особенно на фоне обострения ситуации на востоке Украины.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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