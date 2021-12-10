Самый долгий COVID-19: женщина болела коронавирусом 318 дней, в ее организме он мутировал более 40 раз

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Завлабораторией молекулярной вирусологии ФГБУ НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава РФ Андрей Комиссаров рассказал о самом длительном течении коронавируса у пациентки. По его словам, женщина заразилась и проболела 318 дней кряду. За это время патоген в ее организме успел мутировать более 40 раз.
Женщина ковид подхватила в апреле 2020 года. У нее подтвердился тот же вариант коронавируса, что и у норок в Дании. При этом пациентка уверяла врачей, что на зверофермах никогда не бывала. За рубеж она тоже не выезжала.
Терапия не приносила желаемого результата, и ее случаем заинтересовались ученые. Они и обнаружили у больной сопутствующее заболевание - диффузную B-клеточную неходжкинскую лимфому, один из видов рака крови.
«Ученые пришли к выводу, что длительное течение COVID-19 у иммунокомпрометированных пациентов может приводить к появлению измененных вариантов коронавируса», – отметил Комиссаров.
За время заболевания, которое длилось практически 10 месяцев, вирус мутировал в организме более 40 раз. Но новый вариант в случае, описанном российскими учеными, не распространился, передает «Е1».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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