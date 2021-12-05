Российская подлодка «Варшавянка», вооруженная «Калибрами», всплыла рядом с ракетным эсминцем США

После того, как в акватории Чёрного моря появилась очередная боевая группировка военных судов из Соединённых Штатов Америки, появилась оперативная информация о том, что все субмарины Черноморского флота ВМФ России по приказу командования были оперативно направлены в открытое море с мест постоянного базирования, пишет информационно-новостное агентство Авиа.про.

Экипаж одного из боевых кораблей ВМС Соединённых Штатов Америки испытал настоящий шок от увиденной картины — одна из подводных лодок Российской Федерации, вопреки всем тщетным попыткам американских моряков отследить её, весьма неожиданно вынырнула непосредственно в районе нахождения боевого судна американских моряков. Российская субмарина своим внезапным появлением вызвала чрезвычайно большую панику среди всего экипажа корабля. Российская подводная лодка проекта «Варшавянка» умело и скрытно подобралась к боевому кораблю Соединённых Штатов Америки и после этого вновь стать заметной. Причём тот факт, что российская субмарина вооружена крылатыми ракетами «Калибр», очевидно, сильно обеспокоил США, поскольку одного такого удара было бы вполне достаточно для того, чтобы уничтожить боевой корабль.

Стоит отметить, что в это же время в Чёрном море находился и американский ракетный крейсер «Monterey», а сами события происходили на фоне эскалации в Донбассе.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700