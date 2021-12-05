ВОЗ: омикрон-штамм коронавируса может стать доминирующим в Европе уже к январю

Пенсии для трех групп российских пенсионеров увеличат в 2022 году
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Новый омикрон-штамм коронавируса, появившийся в Южной Африке, о котором мир узнал 24 ноября, уже обнаружен на территории 57 стран. Всемирная организация здравоохранения полагает, что в Европе он может вытеснить дельту и стать доминирующим уже к январю 2022 года. Об этом идет речь в еженедельном бюллетене ВОЗ о текущей эпидситуации.
Документ содержит прогноз, в котором говорится, что если один процент заражений произойдет именно из-за варианта «омикрон», в Европе он может стать доминантным и составить более 50 процентов от общего числа инфекций в первом месяце следующего года.
Преимущество роста к 1 января 2022 года составит 120%, уверены аналитики ВОЗ.
Напомним, что шестого января стало известно о том, что омикрон подтвердился у двоих россиян, вернувшихся из ЮАР. Заболевание протекает у них в легкой форме, люди находятся на обсервации.
А тем временем все больше ученых видят в омикроне избавителя человечества от агрессивного коронавируса. Невзирая на то, что новый штамм очень заразный, он, судя по всему, является менее патогенным. Протекает коронавирус у пациентов с подтвержденным омикрон-штаммом в легкой форме. Ни одного летального исхода он не вызвал.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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