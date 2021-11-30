В Великобритании коллекционер засунул в задний проход артиллерийский боеприпас - пришлось вызывать саперов

Сегодня, 10:54

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В Великобритании коллекционер засунул в задний проход артиллерийский боеприпас - пришлось вызывать саперов
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

В Королевский госпиталь Глостершира в Уэльсе поступил пациент, для оказания помощи которому медикам пришлось вызывать взрывотехников. Дело в том, что пациент оказался коллекционером оружия. По его словам, он разбирал свои запасы, и в какой-то момент «поскользнулся и упал», в результате чего в его задний проход вошел боеприпас времен Второй Мировой. Едва ли медики поверили словам пострадавшего, так как этот рассказ выглядел нереалистично.

Как выяснилось, 57-мм снаряд был 17 см в длину и 6 см толщиной. Судя по всему, это был фугасно-бронебойный или зажигательный боеприпас калибра 30 мм. Такими артиллерийскими снарядами заряжали пушки немецких самолетов «Мессершмитт».

Сами медики не справились бы, так как оказалось, что боеприпас боевой и может детонировать. Поэтому на помощь им прибыла группа саперов, которым вместе с медработниками на протяжении нескольких часов пришлось извлекать застрявший в заднем проходе артиллерийский боеприпас внушительных размеров. Эта история закончилась благополучно - коллекционер был спасен, однако медики ему рекомендовали быть осторожным в обращении со своей опасной коллекцией.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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