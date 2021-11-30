Военные США обнаружили четыре боевые позиции российских противоспутниковых ракет «Нудоль»

Сегодня, 09:04

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Военные США обнаружили четыре боевые позиции российских противоспутниковых ракет «Нудоль»
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Американские обозреватели сообщили о неожиданном обнаружении нескольких позиций российских противоспутниковых ракет «Нудоль», которые были замечены на космодроме «Плесецк». Эксперты предполагают, что такая концентрация подобного вооружения в одном региональном участке не является случайной — вероятно, Россия готовится нанести поражение американской военной связи. Об этом сообщает «Avia.pro».

Космические мониторинговые системы США обнаружили 4 ракетных комплекса РФ «Нудоль», которые входят в систему обороны районов шахтного базирования российских ядерных межконтинентальных баллистических ракет. Данное вооружение способно нейтрализовать не только баллистические воздушно-космические цели, но и маневренные пилотируемые и непилотируемые космические аппараты противника. По мнению американских аналитиков, расположение такого вооружения на российском космодроме «Плесецк» может являться лишь частью программы РФ по атаке на американские космические средства связи — эксперты полагают, что Россия может иметь на вооружении армии не менее 3 десятков таких комплексов. 

Примечательно, что в ответ на обнаруженную концентрацию комплексов «Нудоль» в Вашингтоне уже готовят запрос на полный запрет противоспутникового вооружения, которое потенциально могло бы нанести урон вооружению США.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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