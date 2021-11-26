Al Jazeera выяснил, почему ученые опасаются омикрон-штамма SARS-CoV-2

Сегодня, 14:09

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Al Jazeera выяснил, почему ученые опасаются омикрон-штамма SARS-CoV-2
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Многие медики, в том числе российские, анализируя поступающую из ЮАР информацию о том, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, который ВОЗ назвала омикроном, вызывает легкое течение заболевания, считают обнадеживающей. По мнению некоторых из них, это может говорить о том, что мир вступил в завершающую стадию пандемии. 

В то же время многие ученые опасаются нового штамма, выражают обеспокоенность. Почему? Арабский телеканал Al Jazeera попытался докопаться до сути.

«Когда мир выходит из пандемии, любой новый вариант, способный уклоняться от вакцин или распространяться быстрее «дельты», может создать серьезную проблему», - объяснил доктор Усама Абу ар-Руб обеспокоенность ученых.

Как известно, количество зараженных сейчас стремительно увеличивается во многих провинциях ЮАР. Распространяться омикрон начал и по странам Европы, что еще раз убеждает - он значительно заразнее дельты и может с легкостью обходить вакцины, так как примерно половина инфицированных - вакцинированы.

Вероятно, все дело в том, что омикрон содержит 32 мутации в S-белке, части вируса, на которую направлены многие вакцины против Covid-19. Это вдвое больше, чем у дельты. По этой причине ученые - не все, но многие - назвали омикрон худшим, что они видели во время пандемии. Потому что он, практически, делает вакцины совершенно неэффективными.

Ученые изучают омикрон, указав, что для этого им надо не менее двух недель. А производители вакцин готовят жителей планеты к тому, что придется ставить новые вакцины, которые будут эффективно справляться с омикроном. Например, Moderna уже объявила, что начала разработки новой вакцины. Вне всякого сомнения, ее примеру последуют и другие.

Сейчас ученые, фактически, разделены на два лагеря. Одни считают новости о легком течении ковида омикрон-штамма обнадеживающими. Тогда как другие кричат об опасности - он гипермутант, обходит вакцины. При этом о легком течение либо вообще не упоминается, либо упоминается вскользь.

А не стоит ли за такими заявлениями Биг Фарма? Ведь что будет с произведенными вакцинами и много ли будет желающих прививаться, если коронавирус перейдет в разряд ОРВИ и перестанет быть смертельно опасным?! Вопрос, надо полагать, риторический...

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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