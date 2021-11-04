NetEasе: появление корабля ВМФ РФ у острова Кауаи обескуражило США

Военные обозреватели из КНР сообщили об инциденте в гавайских водах, который стал полной неожиданностью для США. После того как в непосредственной близости от острова Кауаи появился корабль ВМФ РФ, продемонстрировав принцип «свободного плавания», Вашингтон получил жесткий урок, передает «NetEasе».

Китайские эксперты отметили, что Москва сделала ответный ход против США, воспользовавшись принципом свободной навигации, которым так часто злоупотребляет Вашингтон. Согласно постановлению ООН по морскому праву, территориальные границы стран составляют 12 морских миль в ширину — все, что выходит за эти границы, считается открытым морем. В указанном пространстве разрешена свободная навигация, что активно использует американский флот.

«США любят ходить на морских просторах на расстоянии в 13 миль от государств противника, прикрываясь статусом свободного плавания. Однако появление в 13 милях от острова Кауаи российского корабля Карелия стало полной неожиданностью для США», - прокомментировали китайские эксперты.

Известно, что рядом с местом появления российского корабля американские военные намеревались провести важнейшие ракетные испытания, которые пришлось отменить из-за секретности.

«США никак не могли помешать российскому кораблю, который действовал исключительно в рамках постановления ООН. В тот момент американцы были полностью беспомощны и не могли даже публично высказать свое недовольство», - добавили обозреватели.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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