В США построят телескоп за 11 миллиардов долларов для поиска похожей на Землю планеты

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В большом докладе, посвященном перспективам развития астрономии в Соединенных Штатах Америки на следующие 10 лет, заложили рекомендации по созданию телескопа огромной мощности, способного запечатлеть обитаемую планету, аналог Земли.
Каждые 10 лет научные агентства США поручают Национальным академиям наук, инженерии и медицине определять основные приоритеты по исследованиям всего сообщества астрономов и астрофизиков США. Данный научный процесс называется 10-летний обзор, пишет издание ГЛАС.RU.
Сейчас вышел очередной отчет об этом событии. В нем изложены перспективные цели на 2022–2032 годы. Называется данный проект «Пути к открытиям в астрономии и астрофизике на 2020-е годы». Его создавали на базе 900 официальных документов и яростных дискуссий между участниками группы из 127 экспертов, которые обсуждали программу более двух лет. Появился отчет 4 ноября.
Американское астрономическое сообщество, кроме множества разных миссий и обсерваторий, ставит задачу техническим службам в этом документе построить в космосе большой телескоп, который обойдется в 11 млрд долларов. Сложная техника будет осуществлять исследование земных миров далеко за пределами нашей Солнечной системы, пишет Newscientist.
Ранее ГЛАС писал о том, что вокруг нашей Солнечной системы канадский астроном вместе с коллегами смог обнаружить магнитный туннель, длина которого составляет не менее тысячи световых лет.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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